Más de 300 escolares de Ferrolterra, en el espectáculo con música en directo de la Fundación IgualArte

Afundación pase de Mistura Emilio Cortizas

El auditorio de la sede ferrolana de Afundación acogió este mismo sábado un nuevo espectáculo incluido en su programa de teatro para escolares que, en esta ocasión, vendrá de la mano de la Fundación IgualArte. Esta entidad trabaja con personas con diversidad funcional en el ámbito artístico desde 2002 y, partiendo de la premisa de que el arte es un derecho colectivo, seis años después crea el primer centro ocupacional artístico. Así, se presenta ahora la función “Mistura”, que hoy se exhibirá ante más de 360 alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria.

El público procede de un total de ocho centros escolares de la comarca, que disfrutarán de un espectáculo audiovisual con música original en directo. La mezcla, que pone nombre a la propuesta, es la protagonista de la historia, tanto de este espectáculo como de la vida diaria de las personas.

Así, mediante esta producción se realiza una oda a los matices y una apuesta por conquistar lo que es diferente, por la pluralidad y por la diversidad, transmitiendo que estos conceptos no pueden resultar incómodos sino liberadores.

El programa teatral para escolares del área educativa de Afundación se diseña con el objetivo de reforzar la formación tradicional que se recibe en los centros educativos. Por este motivo se elige este proyecto, que promueve valores y competencias transversales para cualquier ámbito de la vida como la autonomía, la solidaridad, la creatividad, la autoestima y el trabajo en equipo. Precisamente se desarrolla la iniciativa por el poder instructivo de las artes escénicas.