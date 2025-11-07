Ferrol se llena de solidaridad

Voluntarios de la Armada colaborando en la captación de alimentos en Alcampo Emilio Cortizas

Pulso a la solidaridad en la urbe naval y parte de la comarca con varias acciones solidarias que se están desarrollando este fin de semana en la zona.

Este viernes ya se pudo constatar gran movimiento solidario con una nueva edición de la Gran Recogida que organiza el Banco de Alimentos de A Gándara. Para esta fecha señalada y como cada año, se han rodeado de un número significativo de voluntarios, “muy necesarios para poder atender a la gente en todas las tiendas, que son la gran mayoría de supermercados”, como advierte Manuel González, responsable de la entidad.

También sostiene que como todos los años la respuesta de la ciudadanos en las primeras horas de campaña está siendo muy buena, como buena ha sido también la colaboración de los voluntarios, sin quienes sería imposible llevar a cabo esta acción que se extiende a todas las cadenas de supermercados instalados en la zona. Manuel explica que, aunque no se ha logrado alcanzar la cifra de más de 700 voluntarios que estima es necesaria para que ningún colaborador tenga de doblar turnos, sí cree que se han superado las 500 personas. “Es una cifra estimada, pues no me han pasado el balance de cada zona, pero es en lo que solemos andar cada campaña”.

La Gran Recogida sigue activa durante todo el día de hoy en las principales cadenas de supermercados de la zona y el objetivo del Banco de Alimentos es poder llenar el almacén de víveres para dar respuesta a las necesidades de alimentación de muchas familias los próximos meses.

En algunos supermercados como Mercadona, Lidl e Hipercor la ayuda a esta institución social podrá hacerse aportando un donativo en la línea de caja que irá a parar al Banco de Alimentos.

Marea verde histórica contra el cáncer

La ciudad y los municipios de la comarca se han volcado también con otra gran acción solidaria de este fin de semana, otra edición, la duodécima ya, de la carrera “Ferrol, en macha contra o cancro”, que organiza la AECC. El dinero de las inscripciones (5 euros todas las modalidades a excepción de la carrera de cinco kilómetros, que son 10 euros) irán a parar a la lucha contra el cáncer y la investigación, los pilares de la AECC. Asimismo, hay una fila 0 en la que también es posible realizar donativos.

El tiempo no acompañó el año pasado y pese a ello se dieron cita miles de pesonas también AEC

Isabel Estevan, la presidenta de la delegación ferrolana, no podía estar más satisfecha ayer con la respuesta de la ciudadanía. “La verdad es que no nos lo podemos creer, estamos ya en más de 4.300 inscritos, una cifra récord. No podemos estar más felices con el poder de convocatoria suscitado por este evento”, asegura.

Estamos ya en más de 4.300 inscritos, una cifra récord, no podemos estamos más felices... la carrera se ha convertido en una auténtica tradición en la comarca Isabel Estevan presidenta delegación local AECC

Así, sostiene que la carrera “se ha convertido en una auténtica tradición en la comarca; de hecho, la gente ya nos está preguntado desde el verano por la fecha de la misma y tienen una motivación brutal para apuntarse, no se lo toman como un carrera más, están muy animados con ese plus de solidaridad y acompañamiento que implica esta acción y que es como se lo toman muchos de los participantes”, explica Estevan.

La presidenta también recuerda que en cada dorsal se ha habilitado además un espacio en blanco reservado para que los participantes se lo dediquen a aquella persona que deseen. “Desde luego que ver cada año a Ferrol teñido de verde es super emocionante”, destaca Isabel Estevan.

Ver Ferrol teñido de verde cada año es muy emocionante Isabel Estevan

La responsable de la AECC en Ferrol también agradeció que tras la “terrible” inundación del otro día ya hubieran podido trabajar estas últimas jornadas desde su oficina. Asimismo, resalta el reconocimiento al Casino Ferrolano, “que nos acogió durante dos días para estar allí realizando las inscripciones presenciales”. Estevan extendió el capítulo de agradecimientos a empresas y entidades como el Ayuntamiento, el Arsenal o la Autoridad Portuaria, que se vuelcan con esta cita.

Así, confía en que el tiempo pueda dar una tregua para que la gente pueda disfrutar del recorrido escogido y tiñan Ferrol del verde esperado. “Creo que somos la carrera más multitudinaria de la provincia y nos llena de orgullo que Ferrol vuelva a ser un ejemplo de solidaridad y compromiso con este tipo de causas sociales”.

La de Ferrol es la carrera más multitudinaria de la provincia, la que más gente moviliza

Las diferentes modalidades de la carrera darán comienzo a partir de las 10.00 horas, con punto de partida en el Cantón de Molins. A esa hora tendrá lugar la salida de la andaina (más de 2.600 inscritos) y la carrera sub 14 (1,1 kilómetros); diez minutos después partirán los sub 12 (700 metros) y a las 10.20, los Sub 10. A las 10.30 es el turno de los “pitufos” y a las 11.00 partirá la carrera de cinco kilómetros, con más de 1.300 inscritos.