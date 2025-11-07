El Lugar de Memoria Democrática de Ferrol abarca 22 espacios

El castillo de San Felipe, uno de los bienes incluidos, desde A Bailadora, en Ares Jorge Meis

Ferrol ya es Lugar de Memoria Democrática, un reconocimiento que sitúa a la ciudad al nivel de Gernika o de episodios como la masacre sufrida por la población civil en su huida entre Málaga y Granada en febrero de 1937. No es una declaración definitiva, pues el anuncio se refiere al acuerdo de incoación del procedimiento, pero nadie duda de que lo acabará siendo.

El BOE de ayer publica la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y abre un periodo de audiencia para los titulares de los bienes incluidos en el conjunto y al Concello para que realicen las alegaciones oportunas en un plazo de 15 días, en concreto sobre el régimen de protección de acuerdo con la normativa urbanística u otra sectorial que pudiese afectar a las medidas de protección, difusión e interpretación propuestas.

En este caso, el Ministerio no especifica ninguna medida de protección –exceptuando la debida perdurabilidad de todos los hitos incluidos– y en lo que respecta a las de difusión e interpretación, insta al Estado a impulsar la realización de audiovisuales y digitales explicativos y a promover la instalación de placas, paneles y el punto de reconocimiento de las víctimas. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática recogerá su geolocalización y una ficha con imágenes en la web.

Son, en total, 22 espacios: castillo de San Felipe, prisión de Caranza, baluarte y archivo intermedio militar del Noroeste, Cuartel de Dolores, prisión del partido judicial –hoy Comisaría de la Policía Nacional–, Comisaría de San Amaro, cementerio de San Salvador de Serantes, monolito de Alejandro Porto Leis, instituto de Canido –antes cementerio–, iglesia de San Rosendo, Navantia Ferrol, Cantón de Molins, teatro Jofre, Centro Obrero de Cultura y Beneficencia, portal 27 de la calle de la Tierra, monumento do 10 de Marzo, casas natales de Concepción Arenal y Ricardo Carvalho Calero, monolito de Pablo Iglesias, avenida Mestre García Niebla, Arsenal militar y Archivo Naval, en Capitanía.