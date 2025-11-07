El Concello homenajea en el Torrente Ballester a cuatro dirigentes vecinales

Los homenajeados, con el regidor y el teniente de alcalde Daniel Alexandre

Manuel Pita Leira –Valón–, José María Freire Piñeiro –Viladóniga-Vilasanche–, María Azucena Muíños Cela –A Graña– y José María Fontao Pita –Santa Mariña– recibieron ayer en el Centro Torrente Ballester el homenaje del Concello por su larga trayectoria como representantes vecinales.

El alcalde, José Manuel Rey, puso en valor “todo o traballo realizado ao longo de décadas á fronte das asociacións veciñais”, que fue, añadió, “clave para conseguir melloras nos seus barrios e parroquias”.

El primer edil recordó, entre otros méritos, que fueron impulsores de la participación ciudadana, de que la playa de A Graña fuese el primer arenal accesible del municipio o de la creación del Monumento ao Fígado de Valón.

El agradecimiento individual lo extendió el regidor al conjunto de las entidades, por el “papel fundamental que xogan na promoción do benestar das persoas”. “Representan”, dijo, “unha canle a través da que os veciños e veciñas expresan as súas preocupacións e necesidades, e son moitas veces os ollos onde as administracións non chegamos, e que o fagamos sempre da man de persoas como os homenaxeados hoxe: implicadas e co obxectivo común de beneficiar á cidadanía”.