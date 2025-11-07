El comité de Navantia considera una “falta de respecto” que no se firme ya el convenio
No entiende cómo el acuerdo aprobado el 16 de octubre se envía a Costes sin la rúbrica de la plantilla
El comité de empresa de Navantia Ferrol vuelve a reclamar a la compañía agilidad para firmar el convenio colectivo de 2022 a 2029 que fue aprobado en referéndum por la plantilla el pasado 16 de octubre. La parte social lamenta que el acuerdo “siga bloqueado tras tres anos de negociacións, tres referendos e múltiples atrasos por autorizacións, atrancos sindicais e mobilizacións en Ferrol” y advierte de que si no se rubrica de inmediato “verémonos obrigados a defender os nosos dereitos coas medidas que consideremos oportunas”.
Para el comité es una “falta de respecto” que el acuerdo se haya enviado al departamento de Costes sin la firma del intercentros y se pregunta por las garantías que tiene “de que non se introduzan cambios interesados nun documento sen sinatura”.
La mayoría sindical del comité recuerda que, “a diferenza do que se nos quixo facer ver”, los plazos no siempre fueron esos y recuerda los del convenio anterior: “o 4 de decembro remataron as negociacións, o 18 celebramos o referendo e o 20 asinamos o convenio”.
El comité teme que el acto se esté atrasando a propósito “para aforrar custos” y, en ese sentido, ha enviado un burofax al citado departamento instándole a que el acuerdo “sexa asinado sen máis demora para a súa aplicación inmediata, xa que eles son os encargados de autorizar a sinatura e os traballadores e traballadoras seguimos sen resposta por parte deste organismo nin por parte da dirección da empresa”. “Non aceptaremos máis dilacións nin prácticas que poñan en risco a credibilidade do proceso negociador”, añade la mayoría del comité de empresa, que insiste en que lo único que pide es que “se comece a aplicar o asinado no preacordo no mes de xullo e que foi ratificado o pasado 16 de outubro”.