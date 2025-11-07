Dos alumnos de Ingeniería Mecánica ganan el concurso de prototipos de la EPEF

La prueba tuvo lugar ayer en los pasillos de la Politécnica Emilio Cortizas

Eugenio Turchak Levko y José Francisco Carro Rodríguez, alumnos de tercer curso del grado de Ingeniería Mecánica se impusieron ayer a las otras doce parejas que participaron en la trigésima edición del concurso de prototipos, una cita que organizan los profesores Javier Cuadrado y Emilio Sanjurjo para el alumnado de la asignatura de Tecnología de Máquinas.

El modelo de Turchak y Carro fue el más fiable y eficaz. Tanto ellos como sus compañeros tenían ante sí el reto de construir un vehículo que fuese propulsado por la caída de una botella de agua de plástico de un litro y medio. Los prototipos debían ser completamente mecánicos y la propulsión solo podía proceder de la caída de la botella, que, además, no podía tocar el suelo.

Para poder clasificarse y aumentar su nota en la materia –es una prueba evaluable– los prototipos debían recorrer la mayor distancia posible en línea recta y siempre perpendicular a la salida. El artefacto ganador recorrió un total de 29 metros y 12 centímetros.

En la segunda posición quedaron Adrián Dobarro Cartelle y Víctor Roca Castelo, cuyo vehículo cubrió un trayecto de 22 metros y 40 centímetros. Completaron el podio Martín Gómez Pérez y Miguel Pita Ramírez, que consiguieron que su “coche” avanzase 14 metros y 60 centímetros desde la línea de salida.