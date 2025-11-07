Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Dos alumnos de Ingeniería Mecánica ganan el concurso de prototipos de la EPEF

En esta trigésima edición participaron 26 estudiantes de la asignatura de Tecnología de Máquinas

Redacción
07/11/2025 22:53
La prueba tuvo lugar ayer en los pasillos de la Politécnica
Emilio Cortizas

Eugenio Turchak Levko y José Francisco Carro Rodríguez, alumnos de tercer curso del grado de Ingeniería Mecánica se impusieron ayer a las otras doce parejas que participaron en la trigésima edición del concurso de prototipos, una cita que organizan los profesores Javier Cuadrado y Emilio Sanjurjo para el alumnado de la asignatura de Tecnología de Máquinas.

El modelo de Turchak y Carro fue el más fiable y eficaz. Tanto ellos como sus compañeros tenían ante sí el reto de construir un vehículo que fuese propulsado por la caída de una botella de agua de plástico de un litro y medio. Los prototipos debían ser completamente mecánicos y la propulsión solo podía proceder de la caída de la botella, que, además, no podía tocar el suelo.

Para poder clasificarse y aumentar su nota en la materia –es una prueba evaluable– los prototipos debían recorrer la mayor distancia posible en línea recta y siempre perpendicular a la salida. El artefacto ganador recorrió un total de 29 metros y 12 centímetros.

En la segunda posición quedaron Adrián Dobarro Cartelle y Víctor Roca Castelo, cuyo vehículo cubrió un trayecto de 22 metros y 40 centímetros. Completaron el podio Martín Gómez Pérez y Miguel Pita Ramírez, que consiguieron que su “coche” avanzase 14 metros y 60 centímetros desde la línea de salida. 

