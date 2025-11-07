Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Cuchillo en mano para robar en un bajo ocupado del centro de Ferrol

El sospechoso está detenido por unos hechos que ocurrieron en la madrugada del pasado martes

Redacción
07/11/2025 11:28
Entrada de la comisaría de la Policía Nacional en Ferrol
Jorge Meis

La Policía Nacional detuvo a un hombre sospechoso de un robo con violencia e intimidación perpetrado en el barrio de A Magdalena, en Ferrol. La detención se produjo en la madrugada del pasado martes, informan fuentes policiales.

En concreto, trasladan que recibieron el aviso a través del Centros Inteligentes de Mando, Comunicación y Control del 091 (Cimacc), alertando un testigo de que un individuo, con un cuchillo, había entrado en un bajo ocupado y estaba agrediendo a varias personas en su interior.

Según el relato policial, cuando llegaron las patrullas al lugar formularon preguntas a las personas que suelen pernoctar en el inmueble, recogiendo testimonios que confirmaron que el sospechoso, que también se alojaría allí, les intimidó con un cuchillo y agredió a dos de ellos, logrando sustraerles varios efectos personales y una pequeña cantidad de dinero.

Rescatan a un perro en un edificio ocupado del centro de Ferrol

Más información

Pasaron algunos minutos y los agentes fueron alertados de nuevo al haber regresado al bajo el ahora detenido. Lo localizaron al llegar y lo inmovilizaron, hallando el arma con el que intimidó a las víctimas y recuperando los objetos sustraídos.

En comisaría, la Policía tramitó las correspondientes diligencias, que fueron remitidas al Juzgado, siendo la autoridad judicial la que decretó el ingreso en prisión del presunto autor de los hechos.

