Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Atropello en la puerta de Navantia Ferrol a un trabajador este viernes

El accidente se produjo de madrugada, a las 5.45 horas, en la entrada del turno de mañana

Redacción
07/11/2025 12:15
Imagen de archivo de la puerta de Navantia Ferrol
Imagen de archivo de la puerta de Navantia Ferrol
Daniel Alexandre

Accidentada entrada al turno de mañana del astillero este viernes al registrarse el atropello de un trabajador en las inmediaciones de la puerta de Navantia Ferrol y tener que desplegarse en la zona un operativo sanitario y de seguridad.

Confirma el 112 Galicia que la alerta por el siniestro se les trasladó a las 5.45 horas, exponiendo que un hombre había sido atropellado por un vehículo a la altura del número 5 de la calle Taxonera, en el barrio de Esteiro.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 y una patrulla de la Policía Local de Ferrol, traslada el Concello, avisándose también a los Bomberos, que finalmente no tuvieron que acudir a la zona.

Una militar atropella a un sindicalista durante un piquete en Navantia Ferrol

Más información

Desde el comité de empresa confirman a este periódico que se trata de un compañero de la factoría, que sufrió el atropello cuando cruzaba por el paso de cebra para entrar a trabajar. Afortunadamente, el hombre no sufrió heridas graves, pero sí la rotura de la muñeca y otras contusiones.

Te puede interesar

Los efectivos de los Bomberos de Ferrol acudieron al lugar para asegurar la zona

Susto en horno crematorio de San Lorenzo, en Ferrol, por un conato de incendio
Marta Corral
“Noso” es una coproducción de Os Náufragos y la Agadic

Un ultramarinos-bar pegado a una vivienda para dar el mensaje de “Noso” en Ferrol
Redacción
Luz Castro. Coordinadora máster videojuegos

Luz Castro | “Nos talleres o alumnado traballa como un pequeno estudio de videoxogos”
Rita Tojeiro Ces
El ideal gallego

Cuchillo en mano para robar en un bajo ocupado del centro de Ferrol
Redacción