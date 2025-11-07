Atropello en la puerta de Navantia Ferrol a un trabajador este viernes

Imagen de archivo de la puerta de Navantia Ferrol Daniel Alexandre

Accidentada entrada al turno de mañana del astillero este viernes al registrarse el atropello de un trabajador en las inmediaciones de la puerta de Navantia Ferrol y tener que desplegarse en la zona un operativo sanitario y de seguridad.

Confirma el 112 Galicia que la alerta por el siniestro se les trasladó a las 5.45 horas, exponiendo que un hombre había sido atropellado por un vehículo a la altura del número 5 de la calle Taxonera, en el barrio de Esteiro.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias-061 y una patrulla de la Policía Local de Ferrol, traslada el Concello, avisándose también a los Bomberos, que finalmente no tuvieron que acudir a la zona.

Desde el comité de empresa confirman a este periódico que se trata de un compañero de la factoría, que sufrió el atropello cuando cruzaba por el paso de cebra para entrar a trabajar. Afortunadamente, el hombre no sufrió heridas graves, pero sí la rotura de la muñeca y otras contusiones.