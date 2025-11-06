Visitas que alegran el día en la habitación de los hospitales ferrolanos

Tres de las voluntarias que visitaron a pacientes ingresados en la planta 3 ASF

El Área Sanitaria de Ferrol activaba en la jornada de este jueves su programa de voluntariado “ASF Acompaña”. Tres voluntarias, Cristina, Amalia y Tatiana, acudían a la tercera planta del Hospital Naval del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Como se recordará, el pasado mes de julio esta administración sanitaria se sumaba al programa de acompañamiento en los hospitales y centros de salud, impulsado por las Consellerías de Sanidade y de Cultura, Lingua e Xuventude, que se acaba de materializar.

Este es un “proxecto de humanización para acompañamento, apoio e información, con persoas voluntarias, ás persoas usuarias que reciben asistencia sanitaria”, explicaban desde la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía.

En la actualidad, el número de voluntarios ya aumentó hasta los 21, como informan desde el CHUF. Son personas de diversos ámbitos y perfiles profesionales, tanto del área como totalmente ajenos al ámbito sanitario.

La supervisora de Atención al Paciente y Humanización, Laura Almeida López, acompañaba a las voluntarias en esta primera jornada, “comezamos polo terceiro andar do Hospital Naval porque sabemos que hai persoas maiores, soas, moitas sen familia, ou procedentes de centros sociosanitario. Todas elas son as que máis precisan a compaña, elas ou as súas familias”, explica la profesional, quien indica que esta es la clave del proyecto.

Una veintena de personas forman parte ya del grupo de voluntariado, que no deja de crecer

Desarollo

El modo en que se desarrolla esta acción es simple. Las personas llegan y contactan con los profesionales sanitarios de la unidad correspondiente, que son quienes les indican qué pacientes pueden o es aconsejable que reciban la ese voluntario, por cuestiones clínicas. El siguiente paso es pedir permiso a esas personas y preguntarles si quieren esa compañía. Así lo hicieron Cristina, Amalia y Tatiana ayer, que estuvieron acompañando a dos mujeres de la referida planta, solo acompañando en uno de los casos, y permitiendo que la familia acompañante pudiera descansar un rato, en el otro de los casos. Se empezó por esta planta, pero seguirán valorándose las distintas posibilidades, según las necesidades que surjan.

Acompañar y escuchar

El objetivo concreto de "ASF Acompaña" es ofrecer compañía, escucha activa y apoyo emocional a personas hospitalizadas o que acuden solas la consultas, contribuyendo a la humanización de la atención sanitaria.

Puede ser en diversas modalidades y la necesidad puede surgir del paciente, las familias o del propio profesional. Se incluyen en este acompañamiento personas que acuden solas a los centros de salud para pruebas o consultas; personas mayores o con movilidad reducida sin red de apoyo; pacientes hospitalizados de larga estancia; o personas en proceso de final de vida que no reciben visitas, como se pone de relieve desde la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á cidadanía, que activa esta iniciativa en el Área.

ASF Acompaña regula también las modalidades de acompañamiento como conversaciones, lectura, compañía en paseos por los pasillos; actividades lúdicas ligeras como pintura, música suave, o juegos de memoria, por ejemplo; apoyo durante el desayuno o la merienda, sin intervención sanitaria; recepción y orientación a pacientes vulnerables; acompañamiento en esperas prolongadas o ante ansiedad previa a algunas pruebas; también en casos de identificación de personas en situación de riesgo emocional que precisan apoyo en la acogida.

Nunca estas actividades sustituyen al personal sanitario, y cualquier cuestión o duda se consultará con los profesionales correspondiente, como indican desde el área.