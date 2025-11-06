Mi cuenta

Ferrol

Visita sorpresa de Alfonso Rueda al IES Canido para hablar sobre el uso del móvil

Redacción
06/11/2025 21:00
Rueda, jugando en el recreo con un alumno
David Cabezón

El alumnado del IES Canido recibieron este jueves la sorpresiva visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que acudió al centro para alabar la política que el instituto mantiene con respecto a las limitaciones al uso del teléfono móvil por parte de los estudiantes.

Rueda aseguró que las restricciones “melloran a convivencia nos centros” y que la Xunta comenzó a regular “hai xa unha década o uso dos móbiles nas aulas”. Este proceso culminó, aseguró el presidente, “co paso definitivo e pioneiro en España de limitar os dispositivos durante toda a xornada, en clases, recreos, comedores e actividades extraescolares”.

El máximo responsable de la Xunta incidió en que la decisión de limitar el uso de estos dispositivos “tivo un efecto positivo” y está “avalada” por la comunidad educativa, pues, según los datos de la V Macroenquisa de Convivencia Escolar, la primera en la que se preguntaba expresamente por este asunto, el 84% del profesorado y el 86% de las familias consideran que la medida ha mejorado la convivencia en los centros. 

