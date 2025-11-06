Veintidós comercios participan en “Déixate querer por Ultramar”

Uno de los establecimientos participantes D. Alexandre

Un total de 22 establecimientos del Ensanche B participan hasta el día 30 de este mes en la campaña de dinamización comercial “Déixate querer por Ultramar”, iniciativa que se puso en marcha en 2014 y que en esta edición repartirá a través de un sorteo vales de compra por valor de cerca de 5.500 euros.

El Concello colabora económicamente un año más con este programa que impulsa la asociación multisectorial Ultramar Village. Cada uno de los 22 establecimientos participantes sorteará dos vales de 121 euros entre su propia clientela. Estos premios deberán gastarse en el mismo comercio o negocio.

En esta ocasión, los comercios implicados en “Déixate querer por Ultramar” son A Tenda do Ruliño, AK Anukas Beleza e Sol, Algodón Azul, Cassa Interiorismo Decoración, Comer Sano Mola, Decoraciones JP, Diego Soto Barbershop, Empatía Hair&Beauty, Federópticos Begoña Lorenzo, Floristería Pétalos, Gimnasio Bitácora, Holala!, Joyería Evaristo, Kids&Us, Libraría Limiar, M y D Asesores de imagen, Neumáticos Ultramar, Pastelería Ana Simó Valencia Ultramar, Peluquería Antares y Peluquería Ethereal, Calzados Diéguez y Loureda Joven.