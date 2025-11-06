Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Veintidós comercios participan en “Déixate querer por Ultramar”

Se sortearán cerca de 5.500 euros en vales de compra

Redacción
06/11/2025 21:33
Uno de los establecimientos participantes
Uno de los establecimientos participantes
D. Alexandre

Un total de 22 establecimientos del Ensanche B participan hasta el día 30 de este mes en la campaña de dinamización comercial “Déixate querer por Ultramar”, iniciativa que se puso en marcha en 2014 y que en esta edición repartirá a través de un sorteo vales de compra por valor de cerca de 5.500 euros.

El Concello colabora económicamente un año más con este programa que impulsa la asociación multisectorial Ultramar Village. Cada uno de los 22 establecimientos participantes sorteará dos vales de 121 euros entre su propia clientela. Estos premios deberán gastarse en el mismo comercio o negocio.

En esta ocasión, los comercios implicados en “Déixate querer por Ultramar” son A Tenda do Ruliño, AK Anukas Beleza e Sol, Algodón Azul, Cassa Interiorismo Decoración, Comer Sano Mola, Decoraciones JP, Diego Soto Barbershop, Empatía Hair&Beauty, Federópticos Begoña Lorenzo, Floristería Pétalos, Gimnasio Bitácora, Holala!, Joyería Evaristo, Kids&Us, Libraría Limiar, M y D Asesores de imagen, Neumáticos Ultramar, Pastelería Ana Simó Valencia Ultramar, Peluquería Antares y Peluquería Ethereal, Calzados Diéguez y Loureda Joven. 

Te puede interesar

Juan Cambón intenta controlar la pelota ante un rival

Juan Cambón, jugador del Somozas: “No por ganar tanto somos ahora tan buenos”
Juan Quijano
Su último cambio de aspecto fue en agosto de 2024, cuando modificó el azul celeste por el color arena que luce en la actualidad

Ni 100% de Ucha ni de 1923: los secretos que guarda la emblemática Pescadería de Ferrol
Marta Corral
Presentación punto violeta Parador

El Parador de Ferrol, primero de la provincia en convertirse en Punto Violeta
Montse Fernández
Bouza, en un reparto cuando era secretario xeral de las Xuventudes Socialistas

El PSOE se interesa por los problemas de señal de TV y telefonía en Covas y Esmelle
Redacción