Una ola 7 metros en Bares y una racha de 107,9 km/h en Cedeira, los valores más extremos de la alerta en Ferrolterra

Faro en Punta Candieira, en Cedeira, en imagen de archivo Jorge Meis

Entre los valores más altos de la alerta que se decretó para la costa de Ferrolterra desde comienzos de esta semana, de nuevo el viento en Cedeira y el oleaje en Mañón han sido los protagonistas en los primeros puestos del podio, dejando además la lluvia un reguero de incidencias en la ciudad de Ferrol.

En la estación meteorológica ubicada en la cedeiresa Punta Candieira, se registró una racha de viento que llegó a los 107,9 kilómetros por hora a las 00.10 horas de este jueves, siendo la velocidad máxima de todas las comarcas.

Inundaciones en Ferrol al caer más de 21 litros por metro cuadrado en menos de diez horas Más información

La siguiente es la de Marco da Curra (Monfero), de 84,3 km/h a las 9:20 de esta jornada, y la de A Faladoira (Ortigueira), con 76,7 km/h a las 4:00 horas. Le sigue la del CIS de A Cabana (Ferrol) con 63,5 km/h a las 3:30, y las naronesas de Aldea Nova y O Val, con 58,2 y 47,3 km/h a las 3.00 y a las 7.40.

Debido al temporal, la ría de Ferrol también se vio especialmente afectada, con olas que pasaban sobre el puente de As Pías Emilio Cortizas

Finalmente, la boya ubicada en el entorno del cabo de Estaca de Bares, en Mañón, registró a las 9.00 horas de este jueves una ola de 7,48 metros de altura. La alerta naranja por oleaje se mantiene hasta las 15.00 horas de esta jornada (picos de más de cinco metros), cuando cambiará a nivel amarillo (entre los 4 y los 5 metros), prolongándose este hasta las 21.00 horas.