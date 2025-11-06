Un grupo de opositores impugnarán las pruebas para bombero en Ferrol

Un camión del servicio municipal, en una salida en septiembre Juan Rey-Cabarcos

Un grupo de opositores a las siete plazas de bombero-conductor para el parque de Ferrol registraron este jueves un escrito en el Concello en el que piden la suspensión inmediata del proceso de selección y se declare su “nulidad” para investigar las irregularidades que han detectado en el transcurso de la prueba teórica y de la práctica que ya se realizó.

En primer lugar, los afectados explican que antes del examen teórico, que tuvo lugar el pasado 7 de octubre, “se tuvo conocimiento de un archivo trasladado desde una academia” que contenía una serie de preguntas que resultaron coincidentes “literalmente en más de un 20%” con las que se plantearon en la prueba.

En cuanto a la parte práctica, denuncian “graves irregularidades” que “incumplen las bases de la convocatoria” y “ponen en evidencia la limpieza” del proceso, por lo que solicitan la “suspensión inmediata de las pruebas pendientes”, así como su nulidad.

En concreto, se refieren a que los exámenes se celebraron a puerta cerrada y que tampoco se permitió la grabación de las mismas, una prohibición que los denunciantes consideran que “afecta a la transparencia exigible”, pues el registro de imágenes es, añaden, “la única forma de poder acreditar” quienes puedan sentirse “injustamente tratados y perjudicados por las decisiones” del tribunal.

Explican también que la falta de consentimiento para poder tomar imágenes no sería necesaria porque “el tratamiento de los datos personales de los aspirantes es propio del ámbito y naturaleza del proceso selectivo”, en virtud de la “salvaguarda” de la limpieza y la transparencia de la oposición y “el derecho de los propios interesados”.

Además, los aspirantes a bombero afirman que durante la celebración de las pruebas físicas estuvieron presentes “dirigiendo, validando y evaluando las mismas un grupo de asesores” que, según las bases, sí podían “asesorar” y tener voz, pero no voto, es decir, “sin poder alguno de decisión”.

En esa línea, el presidente del tribunal no habría informado de los datos y de la formación técnica de los miembros del equipo asesor, que fue “quien juzgó, y no el tribunal, la validación de las pruebas, decidiendo así la calificación de la aptitud, incumpliendo las bases”.

Por otro lado, en el caso concreto de la de “press banca” el equipo asesor habría modificado el ancho de agarre que figuraba en las bases”. “No bastando con dicho incumplimiento, los integrantes del equipo asesor”, añaden los denunciantes, “con el silencio del presidente del tribunal y el consiguiente estupor de los aspirantes, fue variando la exigencia inicial para la validación de las repeticiones e incluso el modo de contar el número de repeticiones, de tal manera que lo que empezó siendo en voz alta para que todos los presentes tuviesen conocimiento, se convirtió en meros susurros que solo podían ser advertidos por el aspirante”. Al parecer, todos los presentes hicieron constar su malestar.

A esto se suma el hecho, sostienen los afectados de que existe “una relación entre uno de los miembros del tribunal con más de un funcionario interino del mismo concello", en Lugo.