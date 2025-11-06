O Jazz de Ría, referente no xénero coa súa inclusión na xornada do Consello da Cultura Galega
A directora do festival e música ferrolá Aitana Cuétara participa nunha mesa redonda en Compostela
O Consello da Cultura Galega celebra este jueves 6 unha xornada dedicada ao xénero que reivindica e promove o Jazz de Ría, o festival que se celebra no verán por distintos concellos de Ferrolterra. No programa dedícaselle un espazo propio e conta coa participación da manager e directora do evento, amais de música, Aitana Cuétara.
“Sobrevivir no jazz en Galicia: entre a paixón e a profesión” é o título da proposta que se desenvolverá esta tarde en Santiago de Compostela, na que se reflexionará sobre o panorama actual focalizando nos desafíos que se relacionan coa memoria, a formación e a vida profesional. Do mesmo xeito, atenderase ás oportunidades que existen para os músicos e outros profesionais do sector, as barreiras ás que se enfrontan e as accións que serían necesarias para a construción dun “ecosistema máis sustentable”.
Será na segunda mesa redonda, “Vida profesional”, cando intervirá a música local para presentar a experiencia concreta do Jazz de Ría, póndoa en común coa doutro festival, o CanJazz (Cangas), e coa asociación Eixo do Jazz.