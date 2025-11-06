Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Reflexión musical

O Jazz de Ría, referente no xénero coa súa inclusión na xornada do Consello da Cultura Galega

A directora do festival e música ferrolá Aitana Cuétara participa nunha mesa redonda en Compostela

Redacción
06/11/2025 11:39
Trilitrate no Jazz de Ría deste ano, na ribeira de San Nicolás (Neda)
Trilitrate no Jazz de Ría deste ano, na ribeira de San Nicolás (Neda)
Juan Rey-Cabarcos

O Consello da Cultura Galega celebra este jueves 6 unha xornada dedicada ao xénero que reivindica e promove o Jazz de Ría, o festival que se celebra no verán por distintos concellos de Ferrolterra. No programa dedícaselle un espazo propio e conta coa participación da manager e directora do evento, amais de música, Aitana Cuétara

“Sobrevivir no jazz en Galicia: entre a paixón e a profesión” é o título da proposta que se desenvolverá esta tarde en Santiago de Compostela, na que se reflexionará sobre o panorama actual focalizando nos desafíos que se relacionan coa memoria, a formación e a vida profesional. Do mesmo xeito, atenderase ás oportunidades que existen para os músicos e outros profesionais do sector, as barreiras ás que se enfrontan e as accións que serían necesarias para a construción dun “ecosistema máis sustentable”.

Será na segunda mesa redonda, “Vida profesional”, cando intervirá a música local para presentar a experiencia concreta do Jazz de Ría, póndoa en común coa doutro festival, o CanJazz (Cangas), e coa asociación Eixo do Jazz.

Te puede interesar

Micrófono en una imagen de recurso

El Festival de Podcast de Galicia se celebrará en O Pote de Maniños
Redacción
El encuentro tendrá lugar en el museo Océano Surf

Jornada sobre fondos marinos en realidad virtual, en Valdoviño
Redacción
Fútbol sala. O Parrulo contra El Pozo

O Parrulo Ferrol vuela de nuevo al norte
Redacción
Integrantes de la banda Golfa, que rinde tributo a Extremoduro

El último Envytechno and Friends del año y un tributo a “Extremo”, en La Room
Redacción