La AVV de Caranza carga contra el gobierno por no arreglar las aceras que prometió

Las aceras presentan muchas deficiencias Daniel Alexandre

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Caranza, Pilar Rodríguez Venancio, cargó ayer contra el gobierno municipal encabezado por José Manuel Rey Varela incumplir las promesas que hizo en la campaña de las elecciones de 2023. La dirigente vecinal se refiere en concreto a la visita que realizó el regidor a las llamadas 398 viviendas, en la que se habría comprometido a reparar las aceras de las calles López Bouza, Enrique Granados y Pardo Bazán.

Rodríguez Venancio explica que a lo largo de estos dos años y medio, la entidad vecinal preguntó por el proyecto “en varias ocasiones” en las que comprobó, subraya, que lo que decía Rey Varela –que se estaba elaborando– “lo desmentía la concejala de Urbanismo, que aseguraba que ella no había encargado ninguno”.

La presidenta de la AVV señala que “hace unos meses” el primer edil anunció tras una Xunta de Goberno la aprobación del presupuesto para la redacción del proyecto, “demostrando así que no había hecho absolutamente nada hasta entonces” y que hace unos días, en una reunión que solicitó la entidad, “se le pidió que demostrara con documentos que lo estaban elaborando, pero no demostró nada y nos confesó que tenía dificultades porque le habían informado de que la zona de intervención no era una propiedad municipal, sino de los vecinos”.

Rodríguez Venancio asegura que las dudas sobre la titularidad tanto por parte de la Xunta como del Concello son “claramente una disculpa para tapar la desidia y el abandono” del área de Urbanismo.

En ese sentido, recuerda que la calle López Bouza fue asfaltada en el anterior mandato y que el mantenimiento corre a cargo de la administración local, lo que demuestra que “cuando se quiere trabajar se interviene y se aparca la burocracia, y no se aprovechan los vacíos legales para intentar que los vecinos asuman las competencias municipales”. “No es de recibo que después de 25 meses intenten echar balones fuera, dilatando en el tiempo la intervención”, añade Rodríguez Venancio, que recalca que “si hay que ceder espacios para el inventario municipal, se cederán, que los vecinos no quieren para nada ser propietarios de calles y aceras, pero lo que no es serio por parte de un gobierno es que se ponga una disculpa detrás de otra para justificar el abandono y la falta de compromiso en una intervención tan necesaria y que está perfectamente documentada por la asociación”.

La entidad vecinal lamenta el estado en el que se encuentran las aceras, que “se hunden, con socavones” que dificultan que los vecinos puedan acceder a sus portales, sobre todo los que tienen movilidad reducida.

La AVV señala que se pone a disposición del Concello para que, si lo considera, se celebre una reunión con los vecinos de las 398 viviendas para “desbloquear la situación” y poner solución al problema.