Inundaciones en Ferrol al caer más de 21 litros por metro cuadrado en menos de diez horas
El CIS de A Cabana registró picos de lluvia a las 00.50 y a las 2.10 horas de la madrugada de este jueves
Los Bomberos de Ferrol se han tenido que afanar una vez más para reestablecer la normalidad en varias vías de la ciudad que amanecieron anegadas a causa de la incesante lluvia que cayó durante toda la madrugada de este jueves y sigue dejando chaparrones esta mañana.
En concreto, confirman desde el Concello, los efectivos del parque de A Gándara se desplazaron a los "lugares habituales" que se inundan más recurrentemente, empezando por el de la imagen, la rotonda de A Trincheira con la avenida Nicasio Pérez.
Asimismo, intervinieron en otros puntos de la avenida de Vigo, avenida do Mar-Rafael Pillado y la calle Irmandiños, donde llevaron a cabo labores para evacuar el agua acumulada y las pertinentes revisiones.
Lluvia acumulada
La estación meteorológica del CIS de A Cabana, la única de la red de observación de MeteoGalicia en la ciudad, empezó a registrar una subida de valores más pronunciada desde las 23.30 horas del miércoles, cuando llevaba un acumulado de 13,14 litros por metro cuadrado desde las 8.20 de la misma jornada.
Desde ese momento y hasta las 9.10 horas de este jueves, cuando marcaba 35 litros por metro cuadrado de acumulado, cayeron un total de 21,86 litros. Con todo, se prevé que el aguacero disminuya un poco de cara a la tarde-noche, pero regrese con fuerza el viernes, especialmente en la mañana y en la noche.