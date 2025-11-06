El último Envytechno and Friends del año y un tributo a “Extremo”, en La Room

Integrantes de la banda Golfa, que rinde tributo a Extremoduro Cedida

La programación musical que propone la sala La Room, en la calle del Sol, continúa este viernes 7 con un evento realmente especial, ya que se trata de la última edición que se desarrollará de Envytechno and Friends este 2025. Al día siguiente, el sábado, subirá al escenario la banda Golfa, que rinde tributo a Extremoduro, por lo que será una noche plagada de “temas eternos”.

Envytechno es una marca que reúne a distintos artistas de diferentes estilos y eventos del pasado, que se fundó en 2024 y se estrenó en la sala ferrolana.

Mediante esta iniciativa se ofrecieron diversos encuentros con algunas referencias del panorama tanto a nivel estatal como internacional. Por ejemplo, la firma atrajo a Chris Liberator, Dj Link, Candy Cox, Ayako Mori, Mario Garish , David Mallada, Gabriel Steven y Fernando Lagreca, entre muchos otros nombres consolidados y jóvenes promesas del sector.

En esta ocasión, con apertura de puertas a las 23.00 horas, la edición se cerrará con Jesús del Campo, que repite, Marcial Bescos, Occy y Special Guest. Las entradas solo se pondrán a la venta en taquilla, por 10 euros.

Golfa, un grupo que también se fundó el año pasado, a finales de noviembre, a raíz de la separación de “Yo, minoría absoluta”, abrirá las puertas de la sala el sábado 8, a las 22.15 horas, para dar inicio al concierto a las 22.30, en este caso con entrada a 8 euros.

La banda está integrada por Agustín, conocido como Txino, que se ocupa de la voz; Edi, a la batería; Víctor, al bajo; Lucas, a la guitarra rítmica, y Cundins, a la guitarra solista.

Juntos continúan dando un repaso a los temas inmortales del más que popular Extremoduro, un grupo del que recuperan desde las canciones más clásicas como las que publicaron en los últimos trabajos. Así, Golfa propone un espectáculo sonoro que disfrutará cualquier generación que se haya acercado a esta leyenda del rock español disuelta oficialmente en 2019.