El PSOE se interesa por los problemas de señal de TV y telefonía en Covas y Esmelle

El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza presentará en el Parlamento autonómico una serie de iniciativas para exigirle a la Xunta “as medidas necesarias para restablecer o servizo de televisión e telefonía” en las parroquias de Covas y Esmelle, que esta semana, a través de sus representantes vecinales, han expresado su malestar con los problemas continuos en la recepción de la señal.

“Volvemos ver”, aseguró el parlamentario socialista, “como a Xunta de Rueda volve facer omisión das súas funcións e deixa absolutamente esquecidos e tirados aos veciños e veciñas”. Además, apunta directamente al gobierno autonómico como responsable de la “mala xestión” que impide a los residentes poder disfrutar con normalidad de estos “servizos básicos” al “non adoptar no seu momento as medidas necesarias”.

Bouza reclamará en O Hórreo una solución “inmediata” a todos estos problemas y también que se impulse “un plan de supervisión e control da cobertura de telecomunicacións no conxunto do municipio de Ferrol e particularmente nas zonas rurais do Concello”.

El diputado del grupo parlamentario del PSdeG-PSOE afirma que “non pode outra vez a Xunta dar as costas a Ferrol: ten que apostar claramente por que non haxa veciños de primeira e de segunda, tampouco neste eido”.

Al parecer, los técnicos de Retegal, la empresa pública que se encarga de gestionar y explotar infraestructuras, sistemas y servicios de telecomunicaciones en Galicia, se puso en contacto con el presidente de la AVV de Covas, Manuel Sendón, para pedirle colaboración para localizar a los propietarios de los montes en los que están instaladas las antenas en el Alto da Bailadora. Según explicó Sendón, es en ellas donde está el origen del problema, pues la proximidad y el porte de los eucaliptos que las rodean impiden que pueda prestar el servicio en las mejores condiciones.