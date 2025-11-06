Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE se interesa por los problemas de señal de TV y telefonía en Covas y Esmelle

El diputado Aitor Bouza llevará los problemas al Parlamento

Redacción
06/11/2025 21:30
Bouza, en un reparto cuando era secretario xeral de las Xuventudes Socialistas
Bouza, en un reparto cuando era secretario xeral de las Xuventudes Socialistas
Daniel Alexandre

El diputado del PSdeG-PSOE Aitor Bouza presentará en el Parlamento autonómico una serie de iniciativas para exigirle a la Xunta “as medidas necesarias para restablecer o servizo de televisión e telefonía” en las parroquias de Covas y Esmelle, que esta semana, a través de sus representantes vecinales, han expresado su malestar con los problemas continuos en la recepción de la señal.

“Volvemos ver”, aseguró el parlamentario socialista, “como a Xunta de Rueda volve facer omisión das súas funcións e deixa absolutamente esquecidos e tirados aos veciños e veciñas”. Además, apunta directamente al gobierno autonómico como responsable de la “mala xestión” que impide a los residentes poder disfrutar con normalidad de estos “servizos básicos” al “non adoptar no seu momento as medidas necesarias”.

Bouza reclamará en O Hórreo una solución “inmediata” a todos estos problemas y también que se impulse “un plan de supervisión e control da cobertura de telecomunicacións no conxunto do municipio de Ferrol e particularmente nas zonas rurais do Concello”.

El diputado del grupo parlamentario del PSdeG-PSOE afirma que “non pode outra vez a Xunta dar as costas a Ferrol: ten que apostar claramente por que non haxa veciños de primeira e de segunda, tampouco neste eido”.

Al parecer, los técnicos de Retegal, la empresa pública que se encarga de gestionar y explotar infraestructuras, sistemas y servicios de telecomunicaciones en Galicia, se puso en contacto con el presidente de la AVV de Covas, Manuel Sendón, para pedirle colaboración para localizar a los propietarios de los montes en los que están instaladas las antenas en el Alto da Bailadora. Según explicó Sendón, es en ellas donde está el origen del problema, pues la proximidad y el porte de los eucaliptos que las rodean impiden que pueda prestar el servicio en las mejores condiciones. 

Te puede interesar

Juan Cambón intenta controlar la pelota ante un rival

Juan Cambón, jugador del Somozas: “No por ganar tanto somos ahora tan buenos”
Juan Quijano
Su último cambio de aspecto fue en agosto de 2024, cuando modificó el azul celeste por el color arena que luce en la actualidad

Ni 100% de Ucha ni de 1923: los secretos que guarda la emblemática Pescadería de Ferrol
Marta Corral
Presentación punto violeta Parador

El Parador de Ferrol, primero de la provincia en convertirse en Punto Violeta
Montse Fernández
Uno de los establecimientos participantes

Veintidós comercios participan en “Déixate querer por Ultramar”
Redacción