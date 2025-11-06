El Parador de Ferrol, primero de la provincia en convertirse en Punto Violeta

Julio Abalde junto a José Antonio Cedena y las dos voluntarias,Tania y Sandra, que se formaron para atender el Punto Violeta del Parador Emilio Cortizas

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Julio Abalde, se trasladó este jueves a Ferrol para promocionar el nuevo Punto Violeta que se ha activado en el Parador de Turismo de la ciudad, el primero de estas características en A Coruña.

La iniciativa se enmarca en el protocolo de actuación firmado entre el Ministerio de Igualdade y Paradores de Turismo de España, para su activación en todos los establecimientos de la red pública hotelera.

En el acto intervino también el director del hotel, José Antonio Cedena Teodisio, quien destacó la “excelente acogida” que había tenido entre el personal esta propuesta, “además de las dos voluntarias otras personas se mostraron dispuestas también a realizar el curso pertinente y así colaborar con la causa”, indicó.

Asimismo, también destacó la importancia de este tipo de acuerdos la pontesa Manuela Vilaboy, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, quien explicó que estos puntos también están habilitados en otras localizaciones como las oficinas del SEPE, Hacienda y desde hace no mucho en las sedes del sindicato UGT.

Por su parte, Abalde agradeció la firma del acuerdo con Paradores, rubricada ya el pasado año y la activación del servicio en el primer Parador de la provincia. “Creo que é importante no momento actual que todos traballemos a prol da igualdade e en contra da violencia de xénero, unha das lacras da nosa sociedade, por iso é importante que todas as persoas en situación de risco poidan ter acceso a unha serie de informacións e tamén a unha serie de persoas formadas como acontece con estas dúas voluntarias de Ferrol, que prestarán acompañamento e porán a disposición de quen o precise as ferramentas necesarias para saír dunha situación difícil”, señaló Julio Abalde.

Este servicio puesto en marcha en la urbe naval permitirá crear una red de establecimientos seguros, debidamente identificados con un logo y QR específicos y preparados para prestar ayuda.

Manuela Vilaboy con la guíà relativa al Punto Violeta que se puede descargar onliner Emilio Cortizas