El Parador de Ferrol, primero de la provincia en convertirse en Punto Violeta
Igualdade y la red de Paradores firmaron un protocolo de actuación para la puesta en marcha de estos espacios
El subdelegado del Gobierno en la provincia, Julio Abalde, se trasladó este jueves a Ferrol para promocionar el nuevo Punto Violeta que se ha activado en el Parador de Turismo de la ciudad, el primero de estas características en A Coruña.
La iniciativa se enmarca en el protocolo de actuación firmado entre el Ministerio de Igualdade y Paradores de Turismo de España, para su activación en todos los establecimientos de la red pública hotelera.
En el acto intervino también el director del hotel, José Antonio Cedena Teodisio, quien destacó la “excelente acogida” que había tenido entre el personal esta propuesta, “además de las dos voluntarias otras personas se mostraron dispuestas también a realizar el curso pertinente y así colaborar con la causa”, indicó.
Asimismo, también destacó la importancia de este tipo de acuerdos la pontesa Manuela Vilaboy, jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, quien explicó que estos puntos también están habilitados en otras localizaciones como las oficinas del SEPE, Hacienda y desde hace no mucho en las sedes del sindicato UGT.
Por su parte, Abalde agradeció la firma del acuerdo con Paradores, rubricada ya el pasado año y la activación del servicio en el primer Parador de la provincia. “Creo que é importante no momento actual que todos traballemos a prol da igualdade e en contra da violencia de xénero, unha das lacras da nosa sociedade, por iso é importante que todas as persoas en situación de risco poidan ter acceso a unha serie de informacións e tamén a unha serie de persoas formadas como acontece con estas dúas voluntarias de Ferrol, que prestarán acompañamento e porán a disposición de quen o precise as ferramentas necesarias para saír dunha situación difícil”, señaló Julio Abalde.
Este servicio puesto en marcha en la urbe naval permitirá crear una red de establecimientos seguros, debidamente identificados con un logo y QR específicos y preparados para prestar ayuda.
Dos voluntarias, trabajadoras del Pardor, que fueron maltratadas
Las dos personas que han recibido la formación para la atención del Punto Violeta en el hotel ferrolano aseguraron que se ofrecieron voluntarias porque las dos fueron maltratadas, como ellas mismas indicaron. “Pensamos que nadie mejor para ofrecer una primera atención que alguien que ha pasado por lo mismo”, afirmó Sandra P., que desempeña sus funciones en el comedor del establecimiento.
Junto a ella, se formó tambien, Tania, una joven de la zona que también fue maltratada por su pareja y que hoy trabaja en la cocina del Parador. Esta afirmaba que lo peor en estos casos es la impotencia de “verte sola”, porque “da mucha vergüenza contar lo que te está pasando, incluso a tu círculo más próximo”.
También lamentó que son muchas las ocasiones que incluso esas personas más cercanas “llegan a decirte que igual no es para tanto...”. Cuestiones que evidencian que la sociedad sigue precisando de muchos puntos violetas como el establecido en la red de Paradores de todo el país, entre ellos el ferrolano, que es el primero de este estilo en la provincia.