El Otoño Gastronómico llena de sabor un año más los alojamientos del rural gallego

La Casa do Morcego, en Valdoviño, es una de las elegidas

Naturaleza, cocina y confort son claves en el éxito del Otoño Gastronómico. Un total de 78 establecimientos participan en la decimonovena edición de una propuesta que nació con el objetivo de dinamizar el turismo rural fuera de temporada

Once de estos alojamientos, un 14% del total, se encuentran en zonas afectadas por los incendios del verano, lo que ofrece “una buena fórmula para ayudar a recuperar la actividad económica en el entorno, al tiempo que permite conocer la oferta global de turismo rural de la comunidad”, tal como recordó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles en la presentación de la iniciativa de este año.

Hoteles y molinos, pazos y rectorales ofrecen una oportunidad única para hacer una escapada solo o en compañía gracias a los cuatro paquetes de un Outono Gastronómico que invita, además, a redescubrir, hasta el 21 de diciembre, el paisaje de la comunidad.

Todos los locales han elaborado para los fines de semana menús exclusivos en los que los protagonistas indiscutibles son los alimentos gallegos. Las cartas también están a disposición de quienes optan por no pasar la noche en ellos.

Filloas rellenas con langostinos, aguacates y manga; chuletones con crema de castañas, pulpo sobre cenizas de carbón, caldeiradas, choricitos de Lalín al ribeiro o carrilleras de cerdo con salsa de manzana y castañas, son algunos de los platos disponibles para esta edición.

El Otoño Gastronómico

Flan casero con nata, Membrillo con queso de Tetilla, tarta cremosa de queso, filloas, crema de yogurt con frutos rojos o mochis de mango con yogur de jengibre, forman parte de la oferta dulce.

Además, un total de 26 establecimientos ofrecen el denominado Otoño Plus, que añade un paquete de actividades complementarias como paseos a caballo, descensos en kayak, senderismo o visitas a las bodegas con degustación. Todo a precios muy competitivos.

A lo largo de su historia, la iniciativa ha logrado generar en el sector un retorno de 6,6 millones de euros gracias a la participación de más de cien mil personas.

Experiencias

Paquete Otoño Gastronómico . Incluye el Menú Otoño Gastronómico, una noche (viernes o sábado) en la casa de turismo rural elegida y el desayuno del día siguiente.

. Incluye el Menú Otoño Gastronómico, una noche (viernes o sábado) en la casa de turismo rural elegida y el desayuno del día siguiente. Fin de Semana Otoño Gastronómico: Incluye dos Menús Otoño Gastronómico, dos desayunos por persona y el alojamiento para viernes y sábado.

Incluye dos Menús Otoño Gastronómico, dos desayunos por persona y el alojamiento para viernes y sábado. Fin de Semana Familiar Otoño Gastronómico con 1/2 niños : Dos Menús Otoño Gastronómico por adulto y dos menús infantiles por niño, alojamiento y desayunos.

: Dos Menús Otoño Gastronómico por adulto y dos menús infantiles por niño, alojamiento y desayunos. Otoño Plus : actividades como excursiones, catas, visitas a museos, rutas a caballo, descensos en kayak, spa o scape room.

: actividades como excursiones, catas, visitas a museos, rutas a caballo, descensos en kayak, spa o scape room. Menú Otoño Gastronómico: Incluye entrante, primer y segundo plato y postre, todo acompañado con vino Denominación de Origen gallega