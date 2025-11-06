Día del mayor de la AVV A Madalena en la calle Galiano este sábado

La sede de la entidad vecinal está en la calle Galiano Emilio Cortizas

La Asociación de vecinos A Madalena celebra este sábado el Día del mayor. Se trata de una iniciativa incluida en el programa “Noviembre cultural” que comienza el viernes con la exposición de maquetas de Carlos Macías en la sede de la entidad vecinal, en el número 26 de la calle Galiano –esquina con Lugo–.

Así, mañana se organiza un encuentro de colectivos promovido por la junta directiva de la AVV con la finalidad de “cambiar impresiones sobre los programas de actividades de las distintas entidades, organismos, asociaciones y recoger información para poder transmitir posteriormente información correcta a los vecinos y vecinas del barrio de A Madalena interesados en su oferta o que precisen de sus servicios”.

Ya por la tarde, a partir de las 20.15 horas, tendrá lugar en el Casino Ferrolano un festival y homenaje a tres mayores relacionados con el barrio. Así, se le hará entrega de los títulos de socios de honor a Lucila Ucha Donate, Alfonso Gil Montalbo y Luis Taboada González, este último fundador hace diez años de la asociación vecinal.

Tras la intervención del teniente de alcalde, Javier Díaz, habrá actuaciones musicales, primero a cargo de Airiños de Caranza y después con la presentación del dúo formado por por Joaquín Enríquez (acordeón) y María López Carballo (gaita).