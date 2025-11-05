Una masterclass gratis en Ferrol enseña a "escritores en ciernes" a buscar editorial

La encargada de conducir la sesión en la Central Librera, Silvia Pato, en una presentación en la biblioteca municipal de Ferrol Daniel Alexandre

La escritora Silvia Pato aprovecha su experiencia y los conocimientos que ha vertido en su última obra, “Se busca editorial. Manual para escritores en ciernes”, para ofrecer una masterclass gratuita este jueves 6, de 19.00 a 20.00 horas, en la Central Librera de la calle Dolores.

Esta clase magistral se dirige tanto a escritores que están empezando en el “mundillo” como a lectores que sientan curiosidad sobre cómo es el proceso de buscar y seleccionar a las mejores editoriales para un manuscrito o cualquier otro proyecto, incrementando así las posibilidades de que sea publicado por una firma de carácter tradicional.

Así, en la cita se expondrán las claves para distinguir entre las editoriales tradicionales, de coedición y de autoedición, formatos que es habitual encontrarse durante el proceso.