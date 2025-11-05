Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Formación

Una masterclass gratis en Ferrol enseña a "escritores en ciernes" a buscar editorial

Silvia Pato aprovecha su experiencia para guiar, este jueves, a otros amantes del oficio

Redacción
05/11/2025 11:36
La encargada de conducir la sesión en la Central Librera, Silvia Pato, en una presentación en la biblioteca municipal de Ferrol
La encargada de conducir la sesión en la Central Librera, Silvia Pato, en una presentación en la biblioteca municipal de Ferrol
Daniel Alexandre

La escritora Silvia Pato aprovecha su experiencia y los conocimientos que ha vertido en su última obra, “Se busca editorial. Manual para escritores en ciernes”, para ofrecer una masterclass gratuita este jueves 6, de 19.00 a 20.00 horas, en la Central Librera de la calle Dolores

Esta clase magistral se dirige tanto a escritores que están empezando en el “mundillo” como a lectores que sientan curiosidad sobre cómo es el proceso de buscar y seleccionar a las mejores editoriales para un manuscrito o cualquier otro proyecto, incrementando así las posibilidades de que sea publicado por una firma de carácter tradicional.

Así, en la cita se expondrán las claves para distinguir entre las editoriales tradicionales, de coedición y de autoedición, formatos que es habitual encontrarse durante el proceso.

Te puede interesar

El jugador, durante el encuentro ante el Arenas

Pascu, jugador del Racing de Ferrol: "Estamos mentalmente preparados para el ambiente de O Espiñedo"
Miriam Tembrás
El ideal gallego

El Área Sanitaria de Ferrol renueva tecnología en la unidad de Esterilización y Anatomía Patolóxica
Montse Fernández
El power trío de Lord Bishop Rocks

Del Bronx a O Barqueiro, Lord Bishop Rocks actúa en el mejor bar “do mundo enteiro”
Redacción
Un instante de la intervención de los profesionales de Narón

Accidente de tráfico en Pedroso, Narón, con conductor a la fuga
Eva Mazás Arnoso