Rego reclama al Ejecutivo que “cumpra cos compromisos” en materia ferroviaria

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, le pidió este miércoles al Ejecutivo que “cumpra os compromisos con Galiza e con Ferrol” adquiridos en el acuerdo de investidura y que acometa las actuaciones pactadas “o antes posíbel”.

El parlamentario, que departió con el público en un acto en el antiguo Hospicio, recordó que “por primeira vez”, en referencia al pacto para investir a Pedro Sánchez, “hai compromisos reais”, como la modernización de la línea entre Ferrol y A Coruña, el impulso del by-pass de Betanzos y la mejora del ancho métrico –FEVE– entre la ciudad naval y Ribadeo, además de un estudio y la puesta en marcha de un servicio de cercanías.

“O avance práctico destas actuacións estase demorando excesivamente”, reconoció Rego, por lo que insistió en que seguirá reclamándoselo al Ejecutivo.

“A área de Ferrol-A Coruña supera os 650.000 habitantes, unha cifra máis que suficiente para contar cun servizo de cercanías, como teñen outras zonas do Estado con moita menos poboación”, aseguró el diputado del BNG, que también considera imprescindible “reducir os tempos da viaxe” entre ambas ciudades a través de la “electrificación, a duplicación de vía e o by-pass en Betanzos. Además, exige incrementar las frecuencias y mejorar el material rodante en la línea de FEVE.

Antes, la agenda del diputado lo llevó a Fene, donde abordó con la alcaldesa, Sandra Permuy, la necesidad de que el Gobierno central impulse la ronda oeste, “unha infraestrutura estratéxica que figura tanto no PXOM como no Plan de Estradas de Galiza”.

El proyecto prevé una vía de conexión entre el polígono de Vilar do Colo y la entrada principal del astillero de Navantia Fene, permitiendo el acceso tanto desde la AP-9 como de la N-651 directamente hasta el inicio del puente de As Pías. “A posta en marcha da Rolda Oeste suporía unha transformación profunda para Fene”, aseguró la regidora ante Rego, que se comprometió a reclamar a Transportes el estudio informativo.