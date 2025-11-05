Quejas en Covas y Esmelle por la señal de TV y telefonía defectuosa

Los problemas son recurrentes desde hace cinco meses D. Alexandre

Las asociaciones de vecinos de Covas y Esmelle expresaron este miércoles su indignación por los persistentes problemas que están teniendo en los últimos días con la recepción de la señal de televisión y telefonía, algo que, sostienen, es habitual en días de viento y lluvia.

Desde la primera entidad, su presidente, Manuel Sendón, asegura que los residentes están “indignados y cabreados por la escasa atención que tanto los operadores de televisión como los de telefonía tienen para solucionar los problemas que estamos padeciendo”.

Sendón explica que esta última incidencia se remonta a más de cinco meses. Desde entonces, la señala de televisión se corta “a cada minuto” y, en el caso de la telefonía, “es imposible mantener una conversación de más de 15 segundos”.

El representante vecinal apunta que los operadores, “sobre todo los de telefonía móvil”, precisa, están ya informados de estas deficiencias, pero, lamenta, “hacen caso omiso de las quejas”, por lo que reiteran su llamamiento a una “pronta solución de los mismos”.

Al parecer, explica Sendón, el problema estaría en las antenas del alto de A Bailadora y se debe a la cercanía y porte de los eucaliptos de la zona, que hace cuatro o cinco años, ya habían provocado estas molestias.

En Esmelle, la situación no es mejor y le piden al Concello “implicación” para dar una solución a estas molestias que se agravan, explica el presidente, Miguel Parra, “cada vez que chega o mal tempo e os fortes ventos”.

Desde la entidad vecinal recalcan que la situación en los últimos días se ha vuelto insostenible, “con constantes cortes que impiden gozar dun servizo básico que debería estar garantido en todas as zonas do municipio”. Con todo, y a pesar de las reiteradas quejas vecinales, las compañías responsables “non ofreceron unha solución efectiva nin un compromiso claro para corrixir estas deficiencias”.

Los vecinos de Esmelle creen que el Concello debe interceder ante los operadores de telecomunicaciones “para esixir unha solución definitiva a este problema que afecta á calidade de vida dos veciños e veciñas da parroquia”. El gobierno local indica que ya se han puesto en contacto con Retegal y los operadores para “estudar as posibles solucións”.

“Os veciños de Esmelle pagamos os mesmos impostos que o resto dos ferroláns e temos dereito a gozar duns servizos dignos. Non podemos seguir dependendo do bo tempo para poder ver a televisión”, subrayan desde la asociación.