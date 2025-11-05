Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los carteles de Felipe Peña se exponen desde hoy en el Torrente

Recogen la memoria de la actividad cultural en los primeros pasos del COAG

Redacción
05/11/2025 21:53
Felipe Peña, a la derecha, con Celestino García y Manuel de la Iglesia, en 2009
Felipe Peña, a la derecha, con Celestino García y Manuel de la Iglesia, en 2009
Cedida

“Os carteis de Felipe Peña, Actividades culturais a través da súa propaganda” es el título de la exposición que este jueves a las 19.00 horas se inaugura en el centro cultural Torrente Ballester y que recupera las creaciones del miembro del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia –COAG– en sus inicios, a comienzos de la década de los 80.

La muestra, promovida por el propio colegio, la unidad de investigación pARQc de la Universidade da Coruña y la editorial Labirinto de Paixóns, llega a Ferrol con la colaboración del Concello y de la cooperativa Lana y es consecuencia de un libro publicado por Luis Walter Muñoz Fontenla en el año 2023. En él se recogían las creaciones de Felipe Peña en esa etapa embrionaria del COAG. La muestra es una selección de 60 carteles en formato original.

“A asistencia aos eventos culturais era masiva e supuña unha excelente formación en paralelo”, explica Muñoz Fontenla, que recuerda que los carteles eran diseños “de urxencia, elaborados con inmediatez, rápidos exercicios de composición, deseños ou collages nos que se mesturaban a letra debuxada e a letra mecanografada, os debuxos e as fotografías”.

Las personas interesadas podrán visitar la muestra hasta el último día de este mes de noviembre. 

Te puede interesar

Xaquín García Sinde, a la izquierda

La CGT ve “anomalías” en las plazas de Navantia
Redacción
Lino López explica una jugada

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Contento por la victoria, pero hay que recuperarnos para el partido del viernes”
Iago Couce
Rego, con la responsable comarcal del Bloque, Pilar Lozano

Rego reclama al Ejecutivo que “cumpra cos compromisos” en materia ferroviaria
Redacción
Los problemas son recurrentes desde hace cinco meses

Quejas en Covas y Esmelle por la señal de TV y telefonía defectuosa
X. Fandiño