Los carteles de Felipe Peña se exponen desde hoy en el Torrente

Felipe Peña, a la derecha, con Celestino García y Manuel de la Iglesia, en 2009 Cedida

“Os carteis de Felipe Peña, Actividades culturais a través da súa propaganda” es el título de la exposición que este jueves a las 19.00 horas se inaugura en el centro cultural Torrente Ballester y que recupera las creaciones del miembro del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia –COAG– en sus inicios, a comienzos de la década de los 80.

La muestra, promovida por el propio colegio, la unidad de investigación pARQc de la Universidade da Coruña y la editorial Labirinto de Paixóns, llega a Ferrol con la colaboración del Concello y de la cooperativa Lana y es consecuencia de un libro publicado por Luis Walter Muñoz Fontenla en el año 2023. En él se recogían las creaciones de Felipe Peña en esa etapa embrionaria del COAG. La muestra es una selección de 60 carteles en formato original.

“A asistencia aos eventos culturais era masiva e supuña unha excelente formación en paralelo”, explica Muñoz Fontenla, que recuerda que los carteles eran diseños “de urxencia, elaborados con inmediatez, rápidos exercicios de composición, deseños ou collages nos que se mesturaban a letra debuxada e a letra mecanografada, os debuxos e as fotografías”.

Las personas interesadas podrán visitar la muestra hasta el último día de este mes de noviembre.