Las necesidades de niños y jóvenes en una charla en el hospital Ribera Juan Cardona

Un momento de la charla con profesionales del ámbito de la salud en el Cardona Cedida

El hospital Ribera Juan Cardona ha organizado una jornada sobre necesidades en la población infanto-juvenil, bajo el título: “Todos tenemos calcetines de colores”.

El objetivo de la cita es el de compartir información y conocimientos sobre “las necesidades específicas que tienen nuestros niños y adolescentes en la actualidad”, explican.

Por medio de esta acción se pretende dar importancia a un abordaje multidisciplinar y la necesidad de ofrecer a padres, educadores y otros profesionales información veraz y actualizada en temas tan complejos como los trastornos del neurodesarrollo.

En la mesa participó el doctor José Ramón García López, jefe del servicio de Psiquiatría del Juan Cardona, quien explicó las opciones de abordaje en los casos de TDA, con un lenguaje claro y adaptado a los asistentes.

Paralelamente, Daniel Valencia, psicólogo sanitario, hizo hincapié en las opciones de intervención, enfatizando el papel de la familia y del centro escolar. Por su parte, la nutricionista Eva Anca puso el foco en la alimentación saludable y cómo influye en el neurodesarrollo de niños y adolescentes. Completó la sesión la logopeda Sara Dopico, quien destacó que en personas que tienen trastorno del neurodesarrollo es crucial “la intervención logopédica”.