La CGT ve “anomalías” en las plazas de Navantia

Xaquín García Sinde, a la izquierda J. Meis

La sección sindical de la CGT en Navantia Ferrol denuncia “anomalías” en las plazas de ingreso de este año, un proceso que tacha de “desastre”, especialmente, dice, “en operarios-empregados sénior”.

El sindicato compara las cifras con el proceso anterior (2023) para llamar la atención sobre la caída en el porcentaje de admitidos en los listados provisionales. Así, asegura que este descenso en las plazas de operarios júnior es de más de seis puntos –el 29,6% de las solicitudes–, pero de “auténtico colapso” en la modalidad de los que tienen más de cuatro años de experiencia laboral en esa profesión –sénior–, donde se pasa “dun 28,4% en 2023 a menos da metade agora, un 13,9%”. Además, advierte de que en alguna rama, como la de delineantes, la disminución es “escandalosa”, al superar el 95%. En la última, precisa la CGT, “non hai ningún admitido dos 131 presentados”.

Esta circunstancia demostraría, a juicio del sindicato, que Navantia “está facendo as cousas moi mal”.

Además, la CGT critica que haya personas que “foron admitidas en convocatorias sénior anteriores que agora non o son” y considera que la “anomalía máis rechamante” es que “este ano hai persoas que foron admitidas a prazas júnior e a prazas sénior da mesma profesión”.

Para la central, estos hechos revelarían que las bases “non se está aplicando da mesma forma” y apunta de nuevo al caso de delineantes inadmitidos por “non cumprir o perfil, experiencia non relacionada”.

Por todo ello, el sindicato exige que Navantia y el resto de las organizaciones “dean explicacións públicas”, la convocatoria de una asamblea por parte del comité de empresa y que se le permita comprobar “a corrección e limpeza dos procesos”. Además, reclama “unhas bases transparentes que recollan toda a información sobre os procesos e faciliten a presentación de candidatos” y que se “respecte a representatividade da CGT”.