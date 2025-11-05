Ferrol será Ciudad de Memoria Democrática desde este viernes
Gómez Besteiro anuncia la publicación del reconocimiento en el BOE
El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este miércoles que el reconocimiento de Ferrol como Ciudad de Memoria Democrática, que se hará efectivo el viernes con la publicación de la resolución en el BOE, sitúa a la urbe naval "co mesmo estatus que Gernika".
Besteiro se reunió en la Casa do Pobo socialista con historiadores que llevan mucho tiempo trabajando en el ámbito de la memoria democrática para concretarles los detalles. "É un grande anuncio que nos enche a todos dunha enorme alegría e de moitísima ilusión", dijo. "Isto supón", añadió, "o recoñecemento a unha cidade que loitou polas liberdades e contra a represión do franquismo, pero non só". En ese sentido, recordó que Ferrol "foi un bo exemplo da defensa das liberdades, anterior á traxedia da ditadura, e reconecta cunha gran parte da historia da cidade".
El máximo responsable del partido en Galicia resaltó que el reconocimiento "obriga a todas as administracións, tamén á Xunta de Galicia e ao Concello de Ferrol, a divulgar a memoria, explicala e non escondela". Como ejemplo, Gómez Besteiro instó al gobierno local a "ser capaz de que a placa reconstruída que lembra a Pablo Iglesias, fundador do PSOE e da UGT, encontre un espazo digno".
Besteiro quiso acordarse especialmente de los represaliados y sus familias y añadió que la divulgación también incluye "a quen foron contra esa memoria democrática e protagonizaron actos execrables", dijo antes de subrayar la "responsabilidade e o compromiso coa memoria democrática do Goberno", que deberá asignar las partidas económicas "necesarias".