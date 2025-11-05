Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol será Ciudad de Memoria Democrática desde este viernes

Gómez Besteiro anuncia la publicación del reconocimiento en el BOE

Redacción
05/11/2025 17:33
Gómez Besteiro, con Ángel Mato, en la reunión mantenida este miércoles con historiadores en la Casa do Pobo
Gómez Besteiro, con Ángel Mato, en la reunión mantenida este miércoles con historiadores en la Casa do Pobo
Emilio Cortizas

El secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado este miércoles que el reconocimiento de Ferrol como Ciudad de Memoria Democrática, que se hará efectivo el viernes con la publicación de la resolución en el BOE, sitúa a la urbe naval "co mesmo estatus que Gernika"

Besteiro se reunió en la Casa do Pobo socialista con historiadores que llevan mucho tiempo trabajando en el ámbito de la memoria democrática para concretarles los detalles. "É un grande anuncio que nos enche a todos dunha enorme alegría e de moitísima ilusión", dijo. "Isto supón", añadió, "o recoñecemento a unha cidade que loitou polas liberdades e contra a represión do franquismo, pero non só". En ese sentido, recordó que Ferrol "foi un bo exemplo da defensa das liberdades, anterior á traxedia da ditadura, e reconecta cunha gran parte da historia da cidade". 

El máximo responsable del partido en Galicia resaltó que el reconocimiento "obriga a todas as administracións, tamén á Xunta de Galicia e ao Concello de Ferrol, a divulgar a memoria, explicala e non escondela". Como ejemplo, Gómez Besteiro instó al gobierno local a "ser capaz de que a placa reconstruída que lembra a Pablo Iglesias, fundador do PSOE e da UGT, encontre un espazo digno".

Besteiro quiso acordarse especialmente de los represaliados y sus familias y añadió que la divulgación también incluye "a quen foron contra esa memoria democrática e protagonizaron actos execrables", dijo antes de subrayar la "responsabilidade e o compromiso coa memoria democrática do Goberno", que deberá asignar las partidas económicas "necesarias". 

Te puede interesar

Los problemas son recurrentes desde hace cinco meses

Quejas en Covas y Esmelle por la señal de TV y telefonía defectuosa
X. Fandiño
Un momento de la charla con profesionales del ámbito de la salud en el Cardona

Las necesidades de niños y jóvenes en una charla en el hospital Ribera Juan Cardona
Montse Fernández
El ideal gallego

El Clúster da Comunicación da a conocer a los miembros del jurado de los Premios Paraugas
Montse Fernández
El Baxi estuvo muy bien en tareas defensivas

La carga del Baxi Ferrol explota en Ostrava (64-98)
Iago Couce