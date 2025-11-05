El Clúster da Comunicación da a conocer a los miembros del jurado de los Premios Paraugas

La periodista María Rey, tras recibir el Premio Honorífico de Comunicación el año pasado Emilio Cortizas

El Clúster da Comunicación de Galicia sigue dando pasos de cara a la organización de los X Premios Paraugas, que se entregarán el 21 de noviembre en el Teatro Jofre de Ferrol.

Así, acaba de anunciar la identidad de los miembros del jurado que valorarán las candidaturas finalistas del certamen. Desde la organización recuerda que la celebración de este décimo aniversario “consolida los premios como el principal punto de encuentro del sector gallego de la comunicación, el marketing, el diseño, la impresión, los eventos y la creatividad, un espacio que reconoce el talento y la capacidad de innovación de las empresas y profesionales de la comunidad”.

Cabe recordar también que en esta especial edición, el certamen presenta un formato renovado, “con una estructura de categorías más sencilla y transversal que refleja el nuevo contexto de la industria y el equilibrio entre disciplinas”, apuntan.

Como ya se avanzó, se entregarán diez galardones y cinco premios especiales, además de los dos honoríficos, entre los que destacan el Premio Paraugas de Ouro, el Premio Galicia Calidade, el Premio al Anunciante del Año, el Premio Novos Talentos y el galardón del Público, decidido mediante votación ciudadana.

Dicho lo cual, el jurado estará presidido por Paz Comesaña, directora de Marketing de Bankinter, y contará con Chechu Pérez, profesor de la Universidad de Vigo, como secretario. Completan el equipo evaluador Enrique Anta, director comercial de Impresionanta; Teresa Fandiño, directora y copropietaria de Nova de Congresos; Gonzalo Sanmartín, director técnico de LAU Creaciones; Brígida Nieto, directora de Marketing y Comunicación en Distribuciones Froiz; Pablo Grandío, director de Quincemil y Treintayseis; Marcos Escudeiro, director de Marketing en FINSA; Sabela Cidrás, directora estratégica en El Nogal; María Lozano, asesora de publicidad en la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia; Virgilio Costas, socio director de Táctica Estrategia Comunicación; Carla Varela, directora creativa en Brava; Chuwi García, director de arte creativo e ilustrador independiente; y Andrea Espiña, directora creativa y cofundadora de la agencia LaChary.