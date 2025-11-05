El Área Sanitaria de Ferrol renueva tecnología en la unidad de Esterilización y Anatomía Patolóxica

El Área Sanitaria de Ferrol incorpora nueva tecnología a la Unidad de Esterilización y al Servicio de Anatomía del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

El portal de Contratos Públicos de Galicia publicaba estos días a resolución de esta área de salud por medio de la cual se inicia la licitación para el arrendamiento, sin opción de compra, y mantenimiento de diversa equipación, dos lavadoras término-desinfectadoras y un autoclave esterilizador a vapor, para la Unidad de Esterilización; y, además, un procesador de tejidos para Anatomía Patolóxica del CHUF.

Desde la Xerencia se destaca que tanto las lavadoras como el esterilizador tienen mayor capacidad y los ciclos son más rápidos que las máquinas a las que pasarán a sustituir. Además de la renovación, se suma una nueva lavadora.

El presupuesto base y de licitación para esta contratación asciende a 413.984,73 euros con el IVA incluido. El contrato incluye el transporte, entrega, instalación, puesta en marcha, formación del personal, así como el mantenimiento del equipo durante la vigencia del contrato en las condiciones que se detallarán en el pliego de prescripciones técnicas.

Esterilización en la actividad sanitaria

En el campo de la esterilización, el denominado autoclave es un aparato que esteriliza por vapor el material médico-quirúrgico. Puede hacerlo a dos temperaturas, según los materiales, a 121 o la 134 grados. Con este contrato, se cambiará un esterilizador de vapor por uno de mayor capacidad.

Cabe destacar que esta unidad cuenta con un esterilizador de plasma de peróxido de hidrógeno para el material que se denomina"termolábil", que no soporta alta temperatura.

En lo relativo a las lavadores, se sustituye una por otra nueva, y, a mayores, se incorpora más, lo que supondrá “incrementar tanto la capacidad, como aumentar igualmente la cantidad de lavados, ya que cada vez se producen más intervenciones”, explican desde la Unidad.

Además, las nuevas lavadoras son más versátiles y con mayores opciones de lavado, como añaden.

Para dar cuenta del enorme volumen que se maneja en esta Unidad, destacar que, durante el pasado año 2024, se trabajaron más de 139.00 paquetes esterilizados de material quirúrgico, y se hicieron más de 6.500 ciclos de esterilización.

En 2024 se trabajó con más de 139.000 paquetes de material quirúrgico y se hicieron más de 6.500 ciclos de esterilización

El último de los aparatos objeto de esta licitación es el procesador de tejidos, que sustituye a uno que ya existe en el Servicio de Anatomía Patolóxica, un servicio central también la disposición de toda el área, tanto del Complexo Hospitalario Universitario como de los centros de salud.

Más de 43.000 biopsias, citologías y necropsias al año

Esta unidad se ocupa del estudio de biopsias y citologías, y de todas las piezas quirúrgicas que se extirpan, además de la realización de autopsia. En la misma se realizan más de 43.000 acciones anuales entre biopsias, citologías y necropsias.