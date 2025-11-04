Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Néstor Rego presenta en Ferrol sus propuestas para un "tren do século XXI"

El diputado del BNG hablará en el antiguo Hospicio a las 19.30 horas

Redacción
04/11/2025 20:45
Rego, en un acto en Ferrol en 2024
Rego, en un acto en Ferrol en 2024
Jorge Meis

El diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego, participa este miércoles en la sede del antiguo Hospicio en un acto organizado por su formación política en el que presentará las propuestas para “un tren do século XXI”. Será a las 19.30 horas y la entrada es libre y, por lo tanto, está abierta a la ciudadanía que lo desee.

Rego, que es diputado desde 2019, lleva desde entonces reclamando en sus iniciativas parlamentarias inversiones para el transporte y las infraestructuras ferroviarias, una demanda que en los últimos meses se ha reactivado con la creación de un Foro Cidadán polo Ferrocarril que aglutina distintas sensibilidades políticas, sindicales y también sociales.

El diputado nacionalista explicará las medidas llevadas al Parlamento y también cuál ha sido el recorrido de cada una de ellas. 

Te puede interesar

Marcos Sánchez, secretario comarcal de la Federación de Construción de la CIG

La CIG convoca para este miércoles una huelga en el sector de la construcción
Redacción
Susana Sanjurjo y José Manuel Rey, en la presentación de los presupuestos de 2024

El gobierno quiere que las cuentas de 2026 entren en vigor en enero
Redacción
Concentración de los afectados en el mes de mayo

El personal civil de la Armada se manifestará el día 13 para pedir mejoras salariales
Redacción
Julia, con la pañoleta, y su hermana Adelina, con el sombrero, llevando a cabo la malla del maíz. Junto con ellas, Balbina do Cádavo, con un traje azul y, al fondo, recogiendo la paja, Cecila. El dueño de la maquinaria que se refleja en la fotografía era Antón de Filgueira. 1973

La parroquia “viral” de Narón que recupera su historia mediante fotos
Eva Mazás Arnoso