Néstor Rego presenta en Ferrol sus propuestas para un "tren do século XXI"

Rego, en un acto en Ferrol en 2024 Jorge Meis

El diputado del Bloque Nacionalista Galego en el Congreso, Néstor Rego, participa este miércoles en la sede del antiguo Hospicio en un acto organizado por su formación política en el que presentará las propuestas para “un tren do século XXI”. Será a las 19.30 horas y la entrada es libre y, por lo tanto, está abierta a la ciudadanía que lo desee.

Rego, que es diputado desde 2019, lleva desde entonces reclamando en sus iniciativas parlamentarias inversiones para el transporte y las infraestructuras ferroviarias, una demanda que en los últimos meses se ha reactivado con la creación de un Foro Cidadán polo Ferrocarril que aglutina distintas sensibilidades políticas, sindicales y también sociales.

El diputado nacionalista explicará las medidas llevadas al Parlamento y también cuál ha sido el recorrido de cada una de ellas.