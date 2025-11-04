Más de 420 metros de muralla se derribarán por completo en el Arsenal de Ferrol

Las catas van acompañadas de puntos de espray naranjas para señalizar las localizaciones exactas Emilio Cortizas

Las obras de “Abrir Ferrol al mar” se llevarán por delante un tramo de muralla de algo más de 421 metros sin dejar en pie ni una sola piedra. Así se recoge en la memoria del proyecto, donde se establece que el cierre del Arsenal desde la puerta de Enfermería hasta la del Dique será totalmente nuevo.

En concreto, el muro en ese segmento de perímetro se construirá nuevamente, con una altura total de 3,10 metros que se repartirá entre un zócalo de hormigón armado con albardilla y una reja de acero, siguiendo el estilo del que va desde la entrada trasera a Herrerías y hasta el cruce con la avenida de Esteiro.

La tapia de la que se prescinde es del siglo XIX y se levantó con la ampliación del Arsenal que se produjo al construirse el Dique de la Campana, mientras que la muralla primigenia del XVIII es la que discurre de la puerta de Enfermería hasta la del Parque.

Catas

Será este el tramo que se conservará, por lo que el primer paso es conocer exactamente su altura, puesto que la parte superior fue un añadido posterior para unificar el conjunto. Con ese propósito, el pasado 31 de octubre comenzaron las catas arqueológicas guiadas por personal técnico.

El equipo picó el recebado de cemento en varias localizaciones dejando la histórica piedra a la vista de cualquier paseante. Al ser un bien protegido, explican desde el Concello, la ley exige inventariarlo y documentar la actuación, de la que dependerá la altitud final del cierre en ese tramo.

Se prevé que en la zona más próxima a la garita y el foso, en la intersección de Irmandiños con Rastro y la Cuesta de Mella, llegue a los 2,70 metros —con la verja completará la altura de 3,10 exigida por el Ministerio de Defensa—, mermando hasta la puerta de Enfermería, que cobrará protagonismo siendo el único acceso de vehículos al recinto militar.