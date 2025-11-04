Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los clientes de Ferrolterra pueden hacer uso del Bono Activa en 379 comercios

Desde este miércoles están listas las descargas del código de descuento

Redacción
04/11/2025 21:31
La delegada territorial de la Xunta en una visita a un comercio adherido
AEC

Desde la mañana de este miércoles –9.00 horas– se pondrá en marcha una nueva edición del Bono Activa Comercio, la iniciativa que pone en marcha la Xunta y que permite canjear los vales económicos de descuento, descargados a través de una aplicación –por un valor de 30 euros– en la compras en los establecimientos adheridos al programa autonómico.

El plazo para la utilización de los descuentos arranca este miércoles y es preciso ser diligente, ya que el importe destinado a esta iniciativa –2,5 millones para toda Galicia– suele agotarse en las primeras jornadas.

En el caso de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal hay un total de 379 establecimientos adheridos en los que se puede hacer uso de los descuentos, que serán en compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30, de cinco euros; de diez cuando la adquisición supere los 30 euros, sin llegar a los 50; y en transacciones que superen esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Ferrol cuenta con 146 comercios que aceptan el Bono Activa; Narón tiene 59; As Pontes, 43; Fene, 27; Cedeira, 26; Pontedeume 24; Ortigueira 21; Cariño y Mugardos, nueve; Ares, seis y los concellos de A Capela, Moeche, Neda, San Sadurniño o Valdoviño, entre uno y tres comercios adheridos.

Te puede interesar

El preparador, junto con el propio Sampedro, son los técnicos con más partidos en Ferrol

De un extécnico racinguista a otro: Cristóbal Parralo sustituye a Luis César
Redacción
Uno de los conciertos de la temporada pasada de la OSG

El primer concierto de 2025 de la Sinfónica de Galicia propone un programa hilado por lo personal
Redacción
FIMO pasará página al fin para resurgir entre la maleza y el óxido

Siete pabellones renovados y un nuevo parque urbano en Ferrol para la reconversión de FIMO
Marta Corral
Uno de los talleres del festival de artes escénicas “Dende a Nada” del año pasado, en su primera edición

El festival que sitúa Cedeira a la cabeza de las artes escénicas en el mundo
Rita Tojeiro Ces