Los clientes de Ferrolterra pueden hacer uso del Bono Activa en 379 comercios

La delegada territorial de la Xunta en una visita a un comercio adherido AEC

Desde la mañana de este miércoles –9.00 horas– se pondrá en marcha una nueva edición del Bono Activa Comercio, la iniciativa que pone en marcha la Xunta y que permite canjear los vales económicos de descuento, descargados a través de una aplicación –por un valor de 30 euros– en la compras en los establecimientos adheridos al programa autonómico.

El plazo para la utilización de los descuentos arranca este miércoles y es preciso ser diligente, ya que el importe destinado a esta iniciativa –2,5 millones para toda Galicia– suele agotarse en las primeras jornadas.

En el caso de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal hay un total de 379 establecimientos adheridos en los que se puede hacer uso de los descuentos, que serán en compras iguales o superiores a 20 euros e inferiores a 30, de cinco euros; de diez cuando la adquisición supere los 30 euros, sin llegar a los 50; y en transacciones que superen esta cantidad, el descuento alcanzará los 15 euros.

Ferrol cuenta con 146 comercios que aceptan el Bono Activa; Narón tiene 59; As Pontes, 43; Fene, 27; Cedeira, 26; Pontedeume 24; Ortigueira 21; Cariño y Mugardos, nueve; Ares, seis y los concellos de A Capela, Moeche, Neda, San Sadurniño o Valdoviño, entre uno y tres comercios adheridos.