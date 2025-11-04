Mi cuenta

Concentraciones

Ferrol con Palestina volvió a hacer ruido contra el hambre y el genocidio en Gaza

La cacerolada pasó por tres de las plazas del centro de la ciudad

Redacción
04/11/2025 13:20
Cacerolada a favor de Palestina
Las manifestaciones se repiten semana tras semana
Emilio Cortizas

La convocatoria de este lunes organizada por el colectivo Ferrol con Palestina, que colabora con el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones) Galiza, consistió en una nueva cacerolada que se concentró por tres localizaciones en el centro de la ciudad.

El ruido volvió a ser la herramienta de una manifestación que se detuvo en tres plazas de Ferrol (Constitución, Armas y Amada García). Partiendo desde el palco de la música del Cantón, la comitiva se desplazó por la calle de la Tierra para llegar a la zona de la Casa Consistorial, transitando después la Real hasta el área del edificio de la Xunta.

