El primer concierto de 2025 de la Sinfónica de Galicia propone un programa hilado por lo personal

Uno de los conciertos de la temporada pasada de la OSG Daniel Alexandre

El primer concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia tendrá lugar este jueves 6, a las 20.30 horas, en el Auditorio de Ferrol, y estará dirigido por una gran promesa de la batuta como es la maestra colombiana Ana María Patiño-Osorio. Esta profesional, que viene a Ferrol después de haber conducido a la Orquesta y Coro Nacional de España, se pondrá al frente de un programa que reúne tres obras monumentales del romanticismo centroeuropeo, unidas por las relaciones personales.

Este repertorio está constituido por la obertura de la ópera “Genoveva”, de Robert Schumann; la “Serenata para cuerdas” de Antonín Dvořák, y la “Sinfonía nº 1” de Johannes Brahms, que tanto en su época como en la contemporánea fue caracterizada como la “Décima sinfonía de Beethoven”.

Los compositores que se incluyen en este programa están unidos entre sí por uno de ellos, Brahms, que se conecta con Robert Schumann a través de la relación platónica con su esposa Clara. Asimismo, el alemán que hila el repertorio admiraba, recíprocamente, a Dvořák, habiéndolo apoyado en su carrera hasta el punto de recomendarlo a las autoridades del imperio austro-húngaro. Así, obtuvo una beca de 400 florines que, precisamente, le ayudó en el momento en que compuso la “Serenata para cuerdas” que se escuchará en el concierto.

Como es habitual, la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que organiza la temporada de música clásica, pone a disposición un autobús gratis para sus socios desde Correos. Las entradas para el concierto están disponibles por anticipado en este enlace.