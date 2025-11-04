Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Música clásica

El primer concierto de 2025 de la Sinfónica de Galicia propone un programa hilado por lo personal

La colombiana Ana María Patiño-Osorio coge la batuta tras haber dirigido a la Orquesta y Coro Nacional de España

Redacción
04/11/2025 21:59
Uno de los conciertos de la temporada pasada de la OSG
Uno de los conciertos de la temporada pasada de la OSG
Daniel Alexandre

El primer concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica de Galicia tendrá lugar este jueves 6, a las 20.30 horas, en el Auditorio de Ferrol, y estará dirigido por una gran promesa de la batuta como es la maestra colombiana Ana María Patiño-Osorio. Esta profesional, que viene a Ferrol después de haber conducido a la Orquesta y Coro Nacional de España, se pondrá al frente de un programa que reúne tres obras monumentales del romanticismo centroeuropeo, unidas por las relaciones personales.

Este repertorio está constituido por la obertura de la ópera “Genoveva”, de Robert Schumann; la “Serenata para cuerdas” de Antonín Dvořák, y la “Sinfonía nº 1” de Johannes Brahms, que tanto en su época como en la contemporánea fue caracterizada como la “Décima sinfonía de Beethoven”.

Los compositores que se incluyen en este programa están unidos entre sí por uno de ellos, Brahms, que se conecta con Robert Schumann a través de la relación platónica con su esposa Clara. Asimismo, el alemán que hila el repertorio admiraba, recíprocamente, a Dvořák, habiéndolo apoyado en su carrera hasta el punto de recomendarlo a las autoridades del imperio austro-húngaro. Así, obtuvo una beca de 400 florines que, precisamente, le ayudó en el momento en que compuso la “Serenata para cuerdas” que se escuchará en el concierto.

Como es habitual, la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que organiza la temporada de música clásica, pone a disposición un autobús gratis para sus socios desde Correos. Las entradas para el concierto están disponibles por anticipado en este enlace.

Te puede interesar

El preparador, junto con el propio Sampedro, son los técnicos con más partidos en Ferrol

De un extécnico racinguista a otro: Cristóbal Parralo sustituye a Luis César
Redacción
FIMO pasará página al fin para resurgir entre la maleza y el óxido

Siete pabellones renovados y un nuevo parque urbano en Ferrol para la reconversión de FIMO
Marta Corral
Uno de los talleres del festival de artes escénicas “Dende a Nada” del año pasado, en su primera edición

El festival que sitúa Cedeira a la cabeza de las artes escénicas en el mundo
Rita Tojeiro Ces
Escobar fue el máximo anotador en las filas ourensanas

El póker de reyes vuelve a O Espiñedo
Miriam Tembrás