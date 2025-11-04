El personal civil de la Armada se manifestará el día 13 para pedir mejoras salariales

Concentración de los afectados en el mes de mayo Jorge Meis

El personal civil del Ministerio de Defensa en Ferrol, compuesto por cerca de 500 personas, está convocado el jueves 13 de noviembre a participar en una manifestación que partirá de la Puerta del Parque, en Ferrol Vello, a las 11.00 horas y finalizará en el edificio de Hacienda, en Esteiro, con el objetivo de conseguir mejoras salariales.

La Asemblea do Persoal Civil do Ministerio de Defensa en Ferrol, que aglutina diferentes sensibilidades sindicales, ha decidido que es el momento de dar un paso más en las reivindicaciones y pasar de la concentración a la manifestación para “visibilizar que as decisións” del Ministerio “son inxustas”.

En ese sentido, explican que el departamento de Margarita Robles ha incurrido en un “dobre feito discriminatorio”, primero al aumentar los salarios de los militares y excluyendo a la plantilla civil que presta servicios de mantenimiento, docencia, administración, sanidad, inspección o ingeniería, y, después, por aprobar un incremento que beneficia únicamente al personal laboral, “excluíndo o persoal funcionario e estatutario”.

Para los afectados, la solución es estrictamente política, “tendo en conta o mil millonario aumento do gasto en Defensa derivado dos compromisos do Estado español coa OTAN”.

El personal civil busca el respaldo de otros sectores y, por ello, organiza este jueves a las 11.00 horas un acto en la puerta principal de Navantia que contará con la participación del comité de empresa del astillero y de delegados de la industria auxiliar.