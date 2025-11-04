El gobierno quiere que las cuentas de 2026 entren en vigor en enero

Susana Sanjurjo y José Manuel Rey, en la presentación de los presupuestos de 2024 Jorge Meis

El gobierno local trabaja en la elaboración de los presupuestos del año 2026 con la intención de presentarlos en las próximas semanas y aprobarlos antes de que acabe el presente ejercicio para que entren en vigor a lo largo del mes de enero.

Esa es la previsión del ejecutivo, que, de cumplirse, repetiría de un modo aproximado el cronograma de las cuentas que están en vigor. Como se recordará, estas fueron presentadas el 18 de noviembre y se hicieron efectivas casi dos meses después, el 15 de enero de este mismo año, tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia –BOP–.

De este modo, parece poco probable que el gobierno pueda iniciar el año con el presupuesto en vigor, aunque no sería imposible, puesto que la ley solo establece que la aprobación inicial de las cuentas deberá publicarse también en el BOP y, a partir de ahí, abrirse un plazo de 15 días hábiles, es decir, sin contar sábados, domingos ni festivos, para que las personas interesadas presenten alegaciones, si lo consideran. En el caso de que no se formule ninguna objeción, el presupuesto quedará aprobado automática y definitivamente, pero, de no ser así, el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Este último plazo comienza a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público.

El Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta de 13 ediles de los 25 de que consta la corporación ferrolana, ha aprobado tres presupuestos desde que ganó las elecciones en 2023.

El que se está aplicando es el segundo más alto de la historia del Concello, tras el de 2024, que alcanzó los 92,1 millones. El actual asciende a 91,9 millones.

En el momento de la presentación de las cuentas para este año, el 18 de noviembre pasado, el alcalde, José Manuel Rey Varela, afirmó que su gobierno estaba “cumprindo co obxectivo legal dun orzamento cada ano”, hecho que contrapuso “aos dous mandatos anteriores, caracterizados pola inestabilidade, o bloqueo de grupos políticos que se puxeron de acordo un minuto para elixir alcalde e despois catro anos enfrontados”. “Sen orzamentos non se pode xestionar”, dijo entonces.