El Área Sanitaria renovará y unificará el servicio de rehabilitación en el Novoa Santos

El Conselleiro hablando con la jefa de la unidad durante la visita al Novoa Santos Emilio Cortizas

Buenas noticias para las miles de personas que precisan a lo largo del año recibir atención por parte del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del CHUF, hasta ahora disgregado por diferentes espacios entre el Hospital Naval y el Hospital Novoa Santos.

Según apuntó conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, en la visita realizada ayer a las instalaciones ferrolanas, los presupuestos de la Xunta para 2026 destinan ya una partida de 400.000 euros para tal fin; es decir, para acometer los trabajos que sean necesarios para concentrar en un mismo inmueble un servicio que hasta ahora se encontraba dividido.

El titular de Sanidade estuvo acompañado durante el recorrido por las instalaciones asistenciales de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y de la máxima responsable de la Xerencia del Área sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crecente.

El Conselleiro durante la visita al Novoa Santos junto a responsables del servicio y la gerente del Área Sanitaria Emilio Cortizas

1.000 m2 más de espacio

El máximo responsable de las políticas sanitarias de Galicia explicó que esta actuación, que se prevé esté finalizada el año que viene, permitirá ampliar en más de 1.000 m2 la superficie dedicada a esta unidad, pasando de los 2.444 metros que se utilizan en la actualidad hasta los 3.500, y también se va a incrementar, como dijo, el número de consultas, pasando de cinco a ocho, con posibilidad incluso de llegar a tener diez operativas.

Gómez Caamaño añadió que esta actuación dotará al Novoa Santos de un servicio de rehabilitación “con maior capacidade, máis funcionalidade e mellor adaptado ás novas necesidades”, remarcó.

Asimismo, la renovada unidad de atención también supondrá una mejora cualitativa al incorporar una sala de exploraciones funcionales, otra de ortoprótesis y también una de enfermería, servicios que hasta la fecha no se encuentran juntos. “Melloraremos os espazos destinados a terapias de pacientes neurolóxicos, ás terapias de grupo, de solo pelviano e de propiocepción, ademais de ampliar os recursos da unidade de terapias respiratorias”, detalló.

En el Novoa Santos la actividad asistencial actual se centra en este servicio y el Centro Crisis 24 horas de atención a la violencia de género AEC

Se prevé que los trabajos puedan dar comienzo entre marzo y abril del próximo año y la ejecución no debería demorarse más de tres meses, como estimó Ángela Calderón, directora de Recursos Económicos.

15.000 pacientes el año pasado

El conselleiro de Sanidade también precisó que la Xunta de Galicia prevé que la nueva unidad esté finalizada y plenamente operativa en 2026, siendo un proyecto de especial interés al tratarse de un servicio con “alta carga asistencial”, ya que en el último año atendió a cerca de 15.000 pacientes.

Desde la Consellería también se precisó que el renovado y unificado servicio de Medicina Física y Rehabilitación del CHUF estará atendido por cerca de 60 profesionales que prestarán servicio a los pacientes que se derivan de muy diversas consultas, como explicó también Mercedes Doval, jefa del servicio.

La responsable de la unidad explicó que con los medios actuales el servicio que se presta se centra en métodos convencionales Emilio Cortizas

Asimismo, la responsable de la unidad precisó que con los recursos de los que disponen ahora se ofrece una atención centrada en “terapias más convencionales”.

Así, subrayó que las obras que se van a acometer permitirán “mejorar el orden en los espacios físicos, aumentando también los metros cuadrados, ya que aunque ahora tenemos espacios amplios, este es un servicio multidisciplinar con mucho personal implicado y que precisa de esos metros añadidos”, afirmó.

También destacó la jefa del área el hecho de poder disponer de las citadas salas específicas, que no se tenían hasta ahora, como una para pruebas funcionales, anexa a la consulta; la de propiocepción, de ortoprótesis, “que es importante para la valoración de pacientes”; y una de enfermería, así como la reubicación del personal administrativo, “que estará mejor coordinado desde aquí”.

Estas son algunas de las mejoras a las que hizo alusión la responsable, quien destacó también que el servicio de Atención Temprana, dirigido a niños de entre 0 a 6 años, contará con su propia sala de espera específica.

Multitud de patologías

Mercedes Doval puso el foco en una cuestión de importancia como es la variedad y cantidad de gente que atienden en este servicio anualmente, con muy diversas patologías. Así, precisó que “somos especialistas en la discapacidad, atendiendo a cualquier paciente que presente una y que precise de nuestra valoración médica y de actuaciones o terapias que vayan enfocadas a que pueda tener una reeducación y una buena vuelta a su capacidad y autonomía personal e integrarse en su vida diaria”.

La atención se dirige a niños de 0 a 3 años, en etapa infantil, de 6 a 16 años y al resto de patologías de adultos, donde, como precisó la responsable de la unidad, “atendemos desde pacientes amputados; problemas de voz derivados de la consulta de foniatría como trastornos del lenguaje, problemas de audición; pacientes neurológicos, con ictus o con enfermedades neuromusculares como ELA, un tema que nos preocupa mucho. Estamos integrados dentro del comité del hospital para darles mejor atención; pero también a pacientes con patologías respiratoria o musculoesqueléticas... Abarca casi todas las especialidades”, aseveró.

Por otra parte, la actividad asistencial en el hospital Novoa Santos se centra en este servicio y el Centro Crisis 24 horas, de atención a casos de violencia de género que se puso en marcha el año pasado, en un espacio de unos 300 metros cuadrados en la planta baja del edificio.

Desde Sanidade recuerdan que este proyecto se encuadra dentro del conjunto de actuaciones que el Ejecutivo gallego articuló para el Área Sanitaria, cuyos presupuestos “superarán en 2026 os 365 millons de euros, un 5,31 % máis que o que se destinou no presente ano”.

El Conselleiro Antonio Gómez aprovechó para felicitar a Enfermería por dos premios obtenidos recientemente Emilio Cortizas