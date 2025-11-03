Un paso más hacia la Cidade Náutica de A Cabana

El conjunto patrimonial y deportivo será un nuevo atractivo turístico Daniel Alexandre

En la Xunta de Goberno Local de este lunes, el Concello sacó a licitación la contratación de los servicios de dirección de obra, ejecución y coordinación de seguridad y salud del proyecto de la Cidade Náutica de A Cabana, destinando la cuantía de 99.356,96 euros a estas cuestiones básicas para seguir avanzando en una iniciativa que renovará las instalaciones ubicadas en el entorno del Dique de Mareas.

Se trata de una parcela de 13.000 metros cuadrados en la que se rehabilitarán seis edificios y se creará una ruta circular para peatones y ciclista que conectará con el carril bici que rodeará la ría. En concreto, el plazo de presentación de ofertas rematará el 17 de noviembre y se licitan un total de tres lotes.

El gobierno local licita por 1,7 millones el proyecto de la Cidade Náutica de A Cabana Más información

El primero, que corresponde con la dirección de obra e incluye trabajos de arquitectura, ingeniería y planificación, cuenta con un importe de 43.328,60 euros. El segundo, de dirección de ejecución de los trabajos, está cifrado en 43.328,60 euros y el tercero, de salud y seguridad en las tareas, asciende a 12.699,76 euros.