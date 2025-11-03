Triple alerta por viento, lluvia y oleaje en la costa de Ferrolterra

Imagen de archivo de un temporal en la costa de Chanteiro Jorge Meis

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado sobre un fenómeno adverso que afectará a todo el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra desde este martes, combinando alertas naranja y amarilla por vientos, lluvia y oleaje.

En concreto, las comarcas se verán afectadas, según la previsión de MeteoGalicia, desde las 3.00 horas, cuando el viento en el mar del sur-suroeste llegue a ser de fuerza 7, lo que implica una alerta amarilla. No obstante, el nivel subirá a naranja tres horas después y hasta las 4.00 del miércoles, llegando a ser de nivel 8.

Asimismo, en tierra se esperan rachas que superarán los 80 kilómetros en la costa y los 70 en las zonas de interior de Ferrol, Eume y Ortegal, que se prolongarán hasta las 12.00 horas del miércoles. Además, las olas oscilarán entre los 5 y los 6 metros.

Ya el miércoles, además del viento, será la lluvia la que haya acto de presencia con especial intensidad. Así, toda la provincia está en alerta amarilla por acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y, entre las 3 y las 12.00, por intensidad puntualmente superior a los 15 litros en una hora.

Desde el Concello de Ferrol han trasladado la suspensión de todas las actividades en el mar, manteniéndose únicamente la actividad en el interior, y piden que la población se aleje de playas, paseos marítimos, muelles y otros lugares de costa.