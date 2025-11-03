Triple alerta por viento, lluvia y oleaje en la costa de Ferrolterra
El interior de las comarcas también esperan rachas de hasta 70 km/h
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado sobre un fenómeno adverso que afectará a todo el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra desde este martes, combinando alertas naranja y amarilla por vientos, lluvia y oleaje.
En concreto, las comarcas se verán afectadas, según la previsión de MeteoGalicia, desde las 3.00 horas, cuando el viento en el mar del sur-suroeste llegue a ser de fuerza 7, lo que implica una alerta amarilla. No obstante, el nivel subirá a naranja tres horas después y hasta las 4.00 del miércoles, llegando a ser de nivel 8.
Asimismo, en tierra se esperan rachas que superarán los 80 kilómetros en la costa y los 70 en las zonas de interior de Ferrol, Eume y Ortegal, que se prolongarán hasta las 12.00 horas del miércoles. Además, las olas oscilarán entre los 5 y los 6 metros.
Ya el miércoles, además del viento, será la lluvia la que haya acto de presencia con especial intensidad. Así, toda la provincia está en alerta amarilla por acumulaciones superiores a los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y, entre las 3 y las 12.00, por intensidad puntualmente superior a los 15 litros en una hora.
Desde el Concello de Ferrol han trasladado la suspensión de todas las actividades en el mar, manteniéndose únicamente la actividad en el interior, y piden que la población se aleje de playas, paseos marítimos, muelles y otros lugares de costa.