Diario de Ferrol

Ferrol

Otra licitación para seguir rehabilitando el barrio de Recimil

Redacción
03/11/2025 17:39
Imagen de archivo de la rehabilitación de edificios en el barrio de Recimil
Imagen de archivo de la rehabilitación de edificios en el barrio de Recimil
Jorge Meis

La Xunta de Goberno Local de este lunes sacó a licitaciónel proyecto básico y de ejecución de una nueva rehabilitación en el barrio de Recimil por un importe de 366.979,44 euros. 

En concreto, se trata de la envolvente del edificio de la carretera de Castilla número 22, un bloque de tres plantas y un total de seis viviendas que verá mejoradas sus condiciones térmicas y, por lo tanto, “a calidade de vida dos veciños”, como expresó el alcalde, José Manuel Rey Varela. 

Este proyecto se incluye en el marco del convenio de rehabilitación de viviendas en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social que firmó el gobierno local en 2023 por un valor de 6 millones de euros.

Obras

La pasada semana, anunció el regidor, comenzaron asimismo los trabajos en la envolvente del inmueble de la calle Neda 1-4, que cuentan con un presupuesto de algo más de un millón de euros y está en licitación la obra de carretera de Castilla 8 por 247.271 euros.

Montse Fernández