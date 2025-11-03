Medio millón de euros para acabar con las humedades del centro cívico de Caranza
Será la empresa Prosema la que se encargue de la ejecución
La Xunta de Goberno Local (XGL) de este lunes también dio luz verde a la adjudicación de las obras de conservación y mantenimiento de la envolvente del centro cívico de Caranza, un proyecto que ejecutará la empresa Prosema por la cantidad de 499.475,90 euros, 80.000 menos de los recogidos en el pliego, y con un plazo de seis meses.
Entre las acciones que se recogen en la reforma figura la sustitución de la cubierta de bandejas de zinc por un nuevo sistema que permitirá solucionar los problemas de impermeabilización que sufren ahora.
Además, en el salón de actos se apostará por una cubrición con junta alzada y doble engatillado encaminada a combatir, asimismo, las humedades. Finalmente, se aislará el muro bajo rasante y se sanearán las zonas afectadas, aplicando asimismo pintura.