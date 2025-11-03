Mi cuenta

Ferrol

Medio millón de euros para acabar con las humedades del centro cívico de Caranza

Será la empresa Prosema la que se encargue de la ejecución

Redacción
03/11/2025 17:21
Interior del centro cívico de Caranza
Gala Polo

La Xunta de Goberno Local (XGL) de este lunes también dio luz verde a la adjudicación de las obras de conservación y mantenimiento de la envolvente del centro cívico de Caranza, un proyecto que ejecutará la empresa Prosema por la cantidad de 499.475,90 euros, 80.000 menos de los recogidos en el pliego, y con un plazo de seis meses. 

Entre las acciones que se recogen en la reforma figura la sustitución de la cubierta de bandejas de zinc por un nuevo sistema que permitirá solucionar los problemas de impermeabilización que sufren ahora.

Comienza la licitación de los trabajos para la reparación del centro cívico de Caranza

Además, en el salón de actos se apostará por una cubrición con junta alzada y doble engatillado encaminada a combatir, asimismo, las humedades. Finalmente, se aislará el muro bajo rasante y se sanearán las zonas afectadas, aplicando asimismo pintura. 

