Los vascos Travellin Brothers celebran 20 años en el Jofre

Travellin Brothers en un concierto en Muxikebarri Cedida

Uno de los discos que más ha costado dar a luz a Travellin Brothers, titulado “Coming Home”, pero con el que sus integrantes pueden presumir de haber dado un salto cualitativo tanto en la calidad compositiva como interpretativa, es el que presentarán en su concierto en el teatro Jofre. Los de Leioa, en Euskadi, vendrán a Ferrol este viernes 7, para abrir el telón del emblemático escenario a las 20.30 horas.

Este último trabajo que darán a conocer constituye el décimo disco de la banda, que en este año 2025 está celebrando su 20 aniversario, dos décadas de trayectoria que han sido suficientes para ofrecer más de 1.200 conciertos, en los que hicieron gala de su potencial camaleónico al no distinguir entre pequeñas salas o grandes festivales.

Asimismo, a lo largo de este largo recorrido tuvieron la posibilidad de haber compartido escenario con leyendas como Buddy Guy, Koko Taylor, John Mayall y Ike Turner, y recibieron reconocimientos como el hecho de haber quedado finalista en International Blues Challenge y haber ganado el European Blues Challenge, en 2015.

El nombre del trabajo en el que se encuentran inmersos actualmente “es el título de una de las canciones del disco y es una metáfora sobre una persona que se va de este mundo, pero lo hace de una manera feliz y en paz, con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo mejor posible, de haber ayudado y amado a los suyos”, expresan los propios músicos.

Así pues, se trata de un disco que, publicado en el año 2022, ha sido especialmente “costoso y doloroso” de producir ya que “esta última época en la que toda la sociedad se ha visto envuelta, no ha hecho una excepción con nosotros y nos ha tocado vivir varios dramas personales”.

En cualquier caso, están realmente satisfechos con el resultado, que fue gravado en Mamusik Studio, el estudio de Mikel Azpiroz (el pianista), que ha conseguido plasmar ese “equilibrio entre raíz e innovación que siempre perseguimos y que está grabado a fuego en el ADN de la banda”.

Entradas

Las personas interesadas en asistir al concierto de Travellin Brothers ya pueden adquirir sus entradas por anticipado en la taquilla del teatro Jofre o a través de la página web de Ataquilla.