La diócesis atendió este verano a un 86% más de peregrinos que el pasado año

Un grupo de peregrinos cruza el polígono de A Gándara Daniel Alexandre

Ya no es una sorpresa para nadie que cada mes que pasa y se conocen los datos sobre peregrinos del Camino Inglés las cifras mejoran las de campañas anteriores. Los números hablan por sí mismos.

En la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol también acaban de publicar un balance estival de su servicio de acogida cristiana y el incremento con respecto al año pasado ha sido del 86%, como indican desde la administración religiosa.

“El Camino Inglés continúa consolidándose como uno de los itinerarios que más está creciendo dentro de los caminos hacia Compostela, la ruta ha sido elegida por más de 29.000 personas hasta la fecha”, explican.

Acogida

El servicio de acogida diocesana, que se pone en marcha durante los meses de verano, ha hecho balance de las personas a las que han acompañado, informado y albergado. Así, informan que entre junio y septiembre, cuando está operativa la iniciativa, “pasaron por las iglesias ubicadas dentro del Camino Inglés a su paso por la diócesis más de 8.000 peregrinos”. En términos exactos han sido 8.377 los viajeros: 5.051 (60%) procedentes del territorio nacional y 3.326 (40%) de fuera de España, de nacionalidades muy diversas, procedentes mayoritariamente de los continentes de América, Asia, Australia y Europa.

Un importante número de viajeros que supone un incremento muy elevado, algo que llena de “satisfacción y esperanza a los organizadores”, indican.

El referido servicio se pudo poner en marcha gracias a la “disponibilidad del voluntariado comprometido en la acogida cristiana en los templos de Nuestra Señora del Socorro, la concatedral de San Julián, el santuario de Nuestra Señora de las Angustias, el monasterio de San Martiño de O Couto y la parroquia de Santa Rita de Xuvia”, como subrayan desde la administración diocesana.

Con esta iniciativa se busca animar y poner en valor el sentido de la peregrinación, junto con la acogida y hospitalidad tan propias del Camino de Santiago. Explican que además de la escucha y atención, se ofrece la posibilidad de conocer en su propia lengua la historia y el arte de las iglesias que se visitan gracias a la implantación del sistema de audioguías. Así está establecido en la parroquia del Socorro, en la concatedral y en el monasterio de O Couto.

Por otra parte, al permanecer abiertos los templos donde se realiza este servicio, también supone una oportunidad e invitación para que toda persona que se acerque pueda vivir la experiencia del silencio, reflexión y oración en un pequeño alto en su trayecto.

El delegado episcopal para el Camino de Santiago en la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, José María Pérez, asegura que “la decisión de hacer el Camino, como peregrinación supone ponerse en marcha para alcanzar una meta física y exterior, pero también tiene una dimensión de camino interior y encuentro personal”.