La asociación Hoscompro de Canido organiza un desayuno Networking en el barrio
Será el domingo 9 para socios y personas ajenas a la entidad
La Asociación de Hostaleiros, Comerciantes e Profesionais –Hoscompro– del barrio de Canido pone en marcha una actividad colaborativa del sector para el próximo domingo 9, que se desarrollará entre las 10.00 y las 12.00 horas, en el local de la Sociedade Recreativa e Deportiva Canido.
Se trata de un Almorzo Networking que, siguiendo dinámicas guiadas, pretende dar a conocer las distintas empresas y servicios en un ambiente distendido, de modo que el trabajo de unas pueda repercutir o ayudar en el de otras.
Además de compartir desayuno se llevarán a cabo juegos, sorteos y premios.
Los socios de Hoscompro podrán participar gratuitamente y quienes no forman parte de la entidad deberán abonar seis euros. La inscripción puede formalizarse a través del correo electrónico hoscomprocanido@ gmail.com.