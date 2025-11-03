Mi cuenta

La asociación Hoscompro de Canido organiza un desayuno Networking en el barrio

Será el domingo 9 para socios y personas ajenas a la entidad

Redacción
03/11/2025 19:12
El desayuno networking tendrá lugar en el local de la SCRD Canido | Daniel Alexandre
La Asociación de Hostaleiros, Comerciantes e Profesionais –Hoscompro– del barrio de Canido pone en marcha una actividad colaborativa del sector para el próximo domingo 9, que se desarrollará entre las 10.00 y las 12.00 horas, en el local de la Sociedade Recreativa e Deportiva Canido. 

Se trata de un Almorzo Networking que, siguiendo dinámicas guiadas, pretende dar a conocer las distintas empresas y servicios en un ambiente distendido, de modo que el trabajo de unas pueda repercutir o ayudar en el de otras.

Además de compartir desayuno se llevarán a cabo juegos, sorteos y premios.

Los socios de Hoscompro podrán participar gratuitamente y quienes no forman parte de la entidad deberán abonar seis euros. La inscripción puede formalizarse a través del correo electrónico hoscomprocanido@ gmail.com.

