El resurgir de Punta Arnela: el Concello prioriza el arreglo del pabellón 5 para acoger a Baxi y O Parrulo

El pabellón 5 albergó las míticas gradas de Punta Arnela en los primeros años gloriosos del OAR Emilio Cortizas

"É un pavillón histórico da nosa cidade". Así valoraba el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, la importancia del que fuera a finales de los setenta y principios de los ochenta el mítico Punta Arnela donde el OAR logró medirse ante los grandes del baloncesto, y que se convertirá ahora en punta de lanza de la Cidade do Deporte y la transformación de toda la ensenada en un lugar de ocio y práctica deportiva.

La Xunta de Goberno Local adjudicó este lunes las obras del proyecto básico y de ejecución de esta ambiciosa iniciativa por valor de 5.734.190 euros —aportados por Concello y Consellería de Deportes, auspiciados por fondos europeos—, informó el regidor, antes de precisar que la empresa Ogmios Proyecto SL será quien ejecute los trabajos, ahorrándose en el proceso de licitación 433.242 euros.

Ahondó el alcalde en que este tipo de beneficios se debe a que son muchas las empresas que presentan sus ofertas a estos "proxectos importantes de cidade", por lo que las condiciones, al haber competencia, mejoran para el Concello.

No obstante, no es esta la única ventaja que anunció Rey Varela con respecto al procedimiento, puesto que se aumentó de los cinco a los seis años el plazo de garantía y que, gracias a la incorporación de un "timelapse" de las obras, los ferrolanos podrán seguir en directo la ejecución de los trabajos. A mayores, se publicará un vídeo resumen de todo el proceso.

El segundo más grande

Serán, en principio, 18 meses de obras para completar esta transformación del antiguo recinto ferial a la nueva Cidade do Deporte, y el gobierno local pretende que el pistoletazo de salida a los trabajos sea antes de que finalice el año. Es más, Rey Varela incluso ha trasladado su deseo de que el pabellón 5 esté listo para el comienzo de la siguiente temporada.

Los plazos, en este caso, cobran una gran importancia porque la hoja de ruta de la Concejalía de Urbanismo pasa por tener listo el antiguo Punta Arnela para albergar 1.312 personas en las gradas, con la posibilidad de aumentar el aforo con supletorias, y convertirse en el segundo contenedor deportivo más grande de Ferrol.

Es esta "unha prioridade absoluta", añadió Rey Varela, porque una vez listo, O Parrulo y Baxi mudarán sus competiciones allí para iniciarse la esperada reforma del de A Malata, en el que se han ido poniendo parches pero nunca se ha acometido una intervención integral desde su inauguración en 1985.

Será la UTE Proyfe-Montero Parapar la que se encargue del servicio de coordinación integral de obra por un importe de 176.660 euros, siendo el apartado de seguridad y salud responsabilidad de Atenea Seguridad y MedioAmbiente, a quien se adjudicó por la cantidad de 28.314 euros. El total, resaltó el alcalde, supone "o investimento máis importante en infraestruturas deportivas na nosa cidade".