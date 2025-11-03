El Área Sanitaria contrata varios servicios eléctricos para las nuevas urgencias del Marcide

Las nuevas urgencias del Marcide se trasladarán a la zona en construcción Emilio Cortizas

El Área Sanitaria de Ferrol da otro paso más para la equipación de las futuras nuevas urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

El portal de Contratos Públicos de Galicia publicaba en las últimas jornadas la resolución del área por medio de la cual se anuncia la licitación para el suministro y equipación de la conmutación de red para Ferrol. El importe de la licitación asciende a los 99.825 euros con IVA; y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 7 de noviembre

En el ámbito de las nuevas urgencias, habrá un espacio reservado para lo que se denominan racks de comunicaciones que prestarán servicio a todo el CHUFF. Se trata de los requerimientos técnicos para el funcionamiento efectivo de las comunicaciones, como, por ejemplo, teléfonos o ordenadores.

Según se recoge en el pliego que publica el referido portal de contratos, se hace necesaria la dotación de ampliación de capacidad de conmutación de red de datos para el Hospital Arquitecto Marcide , así como su instalación y disponibilidad en condiciones óptimas de funcionamiento.

Dicho lo cual, el objeto del pliego es definir las características técnicas de la ampliación de capacidad de conmutación del Marcide mediante el suministro e instalación de equipación de conmutación de red, con el software y licencia asociado, y su integración con la equipación existente, para la dotación de la nueva área de urgencias del CHUF. En resumen, esto implica el suministro de todos los elementos necesarios para realizar la instalación y puesta en funcionamiento de componentes objeto de licitación, así como aquellos que se requieran para su integración con los sistemas existentes; los trabajos de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los mismos; así como la mencionada integración con los sistemas ya existentes.

Activación de las urgencias, siguiente paso

Desde el Área Sanitaria recuerda que hace un par de semanas Ferrol licitaba también el contrato de suministro de mobiliario general con destino la esta nueva planta de urgencias.

Esta licitación implica una inversión de más de 91.500 euros, IVA Incluido, en 386 elementos de mobiliario general, como mesas, cajoneras, armarios, sillas, bancadas y mobiliario de vestuario. Este contrato administrativo de suministros se establece en cuatro lotes diferenciales, un lote de mesas, cajoneras y armarios; un segundo lote de sillas de diferente índole; un tercer pack de bancadas y un cuarto lote de mobiliario de vestuario.

Esta es una pequeña parte de la inversión, ya que se irán estableciendo diferentes expedientes que comprendan también toda la equipación sanitaria, médica y clínica, para poder activar el servicio en cuanto estén listos los nuevos espacios.

Desde el CHUF se remarca que todas estas necesidades de material y servicios se estuvieron trabajando con los profesionales, tanto en lo que se refiere a la distribución de los espacios como a las necesidades de tecnología y equipación.

La activación de las nuevas urgencias tal y como confirmaban desde la Consellería de Sanidad será el siguiente grande paso en los trabajos del Plan Director del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Como se recordará, las nuevas urgencias estarán emplazadas en el semisótano del edificio este, en una de las primeras fases en levantarse, con flujo de entradas y salidas directo hacia la calle Hermandad de Doadores de Sangre.

Más metros cuadrados y más boxes

La renovación de las urgencias, enmarcada en las obras de ampliación y reforma de todo el complejo hospitalario, supondrá un incremento de más de 900 metros cuadrados con respeto al espacio que hay en la actualidad, que cuenta con 1.457 metros. Las futuras urgencias, en cambio, estarán distribuidas en una superficie mayor, de 2.368 m2.

Además, entre otras mejoras, se va a duplicar el número de boxes que hay en la actualidad para una primera atención de pacientes, pasando de 8 a 16.