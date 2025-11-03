Cuatro meses para convertir la Pescadería de Ucha en un "gastromercado": puesto de degustación, bancos y "corredor turístico"

La Pescadería de Ucha es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad Jorge Meis

Ferrol podrá saldar la deuda pendiente con vecinos y visitantes abriendo al fin un espacio en sus plazas de abastos en el que poder degustar el producto al lado de donde lo están vendiendo.

El "gastromercado", tan habitual en grandes ciudades, pero también en localidades más pequeñas como O Grove, por ejemplo, se abrirá paso en la Pescadería de Ucha, un edificio emblemático que se someterá a una escrupulosa reforma que ya está adjudicada.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha informado este lunes, después de la Xunta de Goberno Local, que el proyecto se ha encargado a Prace por un importe total de 326.647,01 euros —cofinanciado entre el Concello y la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración—, suponiendo un ahorro por encima de la oferta de 30.000 euros y un año más de plazo de garantía con respecto a las condiciones que figuraban en los pliegos.

El objetivo, insistió el regidor, pasa por comenzar los trabajos antes de que finalice este 2025 y que permitan, dentro de las molestias habituales que se generan en todas las obras, que los placeros lleven a cabo su actividad comercial con normalidad. Serán, en todo caso, cuatro meses conviviendo con las tareas bajo el mismo techo.

Una plaza singular

Conscientes de la singularidad de un inmueble protegido que no pasa desapercibido a pesar de albergar una actividad tan cotidiana como comprar pescados y mariscos, el alcalde avanzó que se respetará y se potenciará la estructura y la "esencia" de la pescadería que legó a Ferrol el arquitecto Rodolfo Ucha.

Entre las actuaciones que recoge el proyecto al que se le ha dado luz verde, el Concello confirma, como ya había avanzado este periódico, que se despejará de puestos el espacio central, trasladando a las dos únicas pescaderas que permanecían en esta ringlera a los laterales.

También se eliminará el escalón que hay en la actualidad para poner todo el suelo al mismo nivel y mejorar la accesibilidad, un extremo que además servirá para recuperar "as perspectivas visuais que inciden nunha mellor percepción da cuberta e das ventás existentes sobre os postos", traslada el Consistorio.

Elementos clave

Se trabajará en la recuperación de la cubierta interior como elemento principal del espacio, resaltando las cerchas y los elementos auxiliares, a los que se les dará un lavado de cara. Asimismo, se instalará mobiliario fijo en la zona central con bancos, jardineras y barandillas que delimitarán el perímetro para distinguir entre flujos: compradores y degustadores.

A estos espacios diferenciados se les bautiza como "corredor de consumo", el pasillo entre los bancos y los puestos, y "corredor turístico" el que recorre la plaza de lado a lado. La otra novedad será un puesto de degustación que contará con barra y expositor. Tendrá cocina y lugar de consumo, aprovechando la franja lateral del extremo suroeste.

Asimismo, el proyecto incluye una zona de información y taquillas, además de nuevas puertas automáticas en los accesos norte y este, sin modificarse la puerta de madera de la fachada sur, la que da a circunvalación.

Las nuevas posibilidades que brindará la plaza de Ucha supondrán un atractivo más en una zona que se transformará por completo cuando se ejecute el proyecto de "Abrir Ferrol al Mar" y también la apertura de las torres de San Julián a las visitas.