Comprar en Ultramar tiene opción a premio

El comercio pone en marcha una nueva edición de la iniciativa

Establecimientos como la óptica Begoña Lorenzo participan en la iniciativa Jorge Meis

Los comerciantes asociados de Ultramar Village ponen en marcha una nueva edición de su iniciativa “Déixate querer”, que trata de fidelizar clientes y que estos puedan beneficiarse de la realización de sus compras en los negocios de proximidad del barrio..

De este modo, se sortearán cerca de 5.500 euros en total, repartidos en vales de compra, de modo que los beneficios redunden siempre en el barrio.

En este programa del comercio, se sortearán vales individuales de 121 euros.

Cada establecimiento participante repartirá boletos por una cuantía global de 242 euros a sus clientes. Así, cada vez que se realice una compra o se consuma en alguno de los establecimientos adheridos a la entidad se tendrá la oportunidad de optar a premio, además de apoyar al comercio local y de proximidad del barrio.

Por una compra inferior a 20 euros se obtienen una participación; dos, por compras entre 20 y 50 euros y tres si supera los 50 euros. En total son 22 establecimientos los que forman parte del “Déixate querer por Ultramar”, desde peluquerías a alimentación, moda, óptica complementos, librería o deportes, entre otros