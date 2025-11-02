Ferrol
Segura Torrella regresa al corazón cultural de Ferrol para culminar el homenaje por los 25 años de su muerte
La inauguración está programada en el Torrente Ballester
El próximo viernes 7 de noviembre, desde las 19.00 horas, el centro cultural Torrente Ballester abrirá sus puertas a una nueva exposición: “Nada é fráxil...”, la esperada retrospectiva de la obra de Ricardo Segura Torrella comisariada por el que fuera su alumno aventajado, el artista plástico Suso Basterrechea.
Se trata de una muestra con la que Ferrol cierra el año dedicado al pintor al haberse cumplido un cuarto de siglo desde su fallecimiento. Además de reunir parte de sus grandes cuadros, se celebrarán visitas didácticas para conocer el importante legado artístico del ferrolano.