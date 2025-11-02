Segura Torrella regresa al corazón cultural de Ferrol para culminar el homenaje por los 25 años de su muerte

Busto de Segura Torrella en su querido barrio del Ensanche A Jorge Meis

El próximo viernes 7 de noviembre, desde las 19.00 horas, el centro cultural Torrente Ballester abrirá sus puertas a una nueva exposición: “Nada é fráxil...”, la esperada retrospectiva de la obra de Ricardo Segura Torrella comisariada por el que fuera su alumno aventajado, el artista plástico Suso Basterrechea.

Se trata de una muestra con la que Ferrol cierra el año dedicado al pintor al haberse cumplido un cuarto de siglo desde su fallecimiento. Además de reunir parte de sus grandes cuadros, se celebrarán visitas didácticas para conocer el importante legado artístico del ferrolano.